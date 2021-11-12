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Dünya Yunan kaşınıyor! Türkiye’nin NATO’dan kovulma vakti gelmiş
Dünya

Yunan kaşınıyor! Türkiye’nin NATO’dan kovulma vakti gelmiş

Geçtiğimiz ay, İran medyasına Avrupa Birliği ve NATO'nun Türkiye karşısında sessiz kalması için hiçbir mazereti olmadığını anlatan Yunan gazeteci Andreas Mountzouroulias, bu defa da Türkiye’nin NATO’dan kovulma vaktinin geldiğini söyleyerek hadsizlikte zirve yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 21:55:00 -
Yunan kaşınıyor! Türkiye’nin NATO’dan kovulma vakti gelmiş

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz ay, İran’da İngilizce yayınlanan Tehran Times gazetesine verdiği röportajda Avrupa Birliği ve NATO'nun Türkiye karşısında sessiz kalması için hiçbir mazereti olmadığını belirten Yunan gazeteci Andreas Mountzouroulias, bu defa da Türkiye’nin NATO’dan kovulma vaktinin geldiğini söyledi. 

Daha önce, “Türkiye, Kapalı Maraş'ın bir bölümünü yeniden açarak, BM kararlarını çiğniyor. Kendi haritalarını empoze ederek ve yayılmacı ‘Mavi Vatan’ teorisini işleterek Doğu Akdeniz’de diğer ülkelere meydan okuyor” çıkışıyla büyük bir küstahlık örneği sergileyen hadsiz Yunan, şimdi de “Türkiye’nin Ege Denizi üzerindeki provokasyonları hız kesmeden devam ediyor. Perşembe günü (dün) bir CN-235 elektronik harp uçağı, iki ATR-72 denizaltısavar uçağı ve bir İHA ile birlikte iki F-16 savaş uçağı, Yunan hava sahasını tam 29 kez ihlal etti. Türkiye’yi NATO’dan kovmanın vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Hem pişkin hem hayalperest

Ülkesinin mültecilere yönelik zulmüne tek laf etmeyen alçak Mountzouroulias, İran medyasına verdiği son röportajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın göçmen krizini kendi çıkarları için istismar ettiğini ileri sürerek büyük bir pişkinlik örneği sergilemiş, Türkiye’nin Yunanistan’dan korktuğu için savaş istemediğini iddia ederek de hayalperestliğini gözler önüne sermişti.

 

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