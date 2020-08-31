Yunan kaşınıyor

Yunanistan, adalar bölgesiyle Doğu Akdeniz’deki tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Türkiye’ye karşı tehditler savuran Atina yönetimi, bu sefer de Türkiye’nin hemen yanı başında bulunan Meis Adası’na turistik feribotlarla tam teçhizatlı asker sevk etti. Atina’nın bu hamlesi AFP’den Louisa Gouliamaki’nin fotoğraflarına yansıdı. Görüntülerde Yunanistan’ın adalar arasında turistik seferler yaptığı feribotlardan çok sayıda askerin de bölgeye ayak bastığı görüldü.

Askerler tam teçhizatlı

28 Ağustos tarihinde çekilen fotoğraf karesinde, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu dikkat çekti.

Lozan’ın açıkça ihlali

Yunanistan’ın söz konusu adımları 1923 tarihli Lozan ile 1947 Paris Barış Antlaşmaları’nın yeni bir ihlali anlamına geliyor. Atina yönetimi, silahlandırılması yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırmaya devam ediyor.