İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran resmi ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre Hürmüzgan Valiliği, ABD ordusunun bölgedeki ulaşım ağlarına düzenlediği şiddetli hava saldırılarında stratejik öneme sahip Bender Abbas-Sircan lojistik koridorundaki iki köprü ile bir tünelin vurularak tamamen ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
ABD ordusunun İran'a yönelik düzenlediği şiddetli hava operasyonlarının bilançosunu açıklayan Hürmüzgan Valiliği, stratejik önemdeki Bender Abbas-Sircan lojistik koridorunun ağır bombardıman altında kaldığını belirterek 2 köprü ve 1 tünelin vurularak tamamen ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
İran, ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde Bender Abbas-Sircan güzergahındaki bir köprü ile 2 farklı ulaşım noktasına saldırı düzenlediğini açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede ABD'nin devam eden saldırılarında köprüler ve tünelin hedef alındığını açıkladı.
Valilik, Bender Abbas-Sircan güzergahındaki Rudhaneh Şur Köprüsü'nün ABD saldırıları nedeniyle kapatıldığını, Rodan'a giden Minab üç yollu köprüsü ile Bender Abbas'tan Hacı Abad'a giden Şehid Mirzai Tüneli'nin de saldırılara uğradığını duyurdu.
Halkın bu yollardan geçiş yapmaktan kaçınmaları gerektiği belirtilirken alternatif yollar oluşturma çabalarının sürdüğü aktarıldı.