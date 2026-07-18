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Dünya İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu!
Dünya

İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu!

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İran'ın şah damarı bombalandı: ABD füzeleri Hürmüzgan'ı vurdu!

İran resmi ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre Hürmüzgan Valiliği, ABD ordusunun bölgedeki ulaşım ağlarına düzenlediği şiddetli hava saldırılarında stratejik öneme sahip Bender Abbas-Sircan lojistik koridorundaki iki köprü ile bir tünelin vurularak tamamen ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

ABD ordusunun İran'a yönelik düzenlediği şiddetli hava operasyonlarının bilançosunu açıklayan Hürmüzgan Valiliği, stratejik önemdeki Bender Abbas-Sircan lojistik koridorunun ağır bombardıman altında kaldığını belirterek 2 köprü ve 1 tünelin vurularak tamamen ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

İran, ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde Bender Abbas-Sircan güzergahındaki bir köprü ile 2 farklı ulaşım noktasına saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede ABD'nin devam eden saldırılarında köprüler ve tünelin hedef alındığını açıkladı.

Valilik, Bender Abbas-Sircan güzergahındaki Rudhaneh Şur Köprüsü'nün ABD saldırıları nedeniyle kapatıldığını, Rodan'a giden Minab üç yollu köprüsü ile Bender Abbas'tan Hacı Abad'a giden Şehid Mirzai Tüneli'nin de saldırılara uğradığını duyurdu.

Halkın bu yollardan geçiş yapmaktan kaçınmaları gerektiği belirtilirken alternatif yollar oluşturma çabalarının sürdüğü aktarıldı.

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Yorumlar

Ortada birşey yok, vaveylanın da anlamı yok.

gavur ABD, Müslüman Katili elleri kanlı münafık İran'ı sadece okşuyor; buna vurma-bombalama da denmez. gavur ABD, son çeyrek asırdaki Müslüman Katliamlarındaki ortağı münafık İran'a iltimas geçiyor, yumuşak dokunuyor. Barajları bombalamıyor, elektrik santralleri ayakta. Petrol tesislerine-rafinelerilerine-kuyularına dokunmuyor. Kamu kurumlarına ait binalarda çizik yok. alt yapı-üst yapı yerinde. Karayolları-Havaalanları çalışıyor. gavur ABD, münafık İran'ı deyim yeribdeyse çocuğunu düşünüyor. İran'da Sağa-Sola etkisiz yerlere etkisiz mühimmatları gönderiyor gavur ABD ve gavur İsrail.
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