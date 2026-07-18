Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e: Gazetecilik mi, algı operasyonu mu? Cumhuriyet'in kapısı da çalınır!

Karahasanoğlu, 2026 yılının ilk altı ayında 13 bin 484 şirketin kapandığını, buna karşılık 57 bin 62 yeni şirketin kurulduğunu belirterek, yalnızca kapanan şirket sayısının öne çıkarılmasının kamuoyunda yanlış bir ekonomik tablo oluşturduğunu söyledi.

Yazar, merkezi yönetim bütçesine ilişkin verileri de değerlendirdi. Yıl sonu için 2 trilyon 713 milyar liralık bütçe açığı öngörüldüğünü, ilk altı ayda ise 942,8 milyar liralık açık gerçekleştiğini hatırlatan Karahasanoğlu, gerçekleşen rakamların bütçe hedeflerinin altında kaldığını vurguladı.

Faiz harcamaları üzerinden yapılan yorumlara da değinen Karahasanoğlu, yılın ilk yarısındaki faiz ödemelerinin de bütçede öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğini belirterek, bazı yayın organlarının verileri eksik veya tek taraflı aktararak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya çalıştığını savundu.

Yazısının sonunda Cumhuriyet Gazetesi'ne seslenen Ali Karahasanoğlu, haberlerde ekonomik verilerin çarpıtılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirterek, gazeteciliğin görevinin rakamları bağlamından koparmak değil, gerçekleri eksiksiz şekilde kamuoyuna aktarmak olduğunu ifade ederek gazeteyi uyardı.

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