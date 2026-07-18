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Gündem Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e: Gazetecilik mi, algı operasyonu mu? Cumhuriyet'in kapısı da çalınır!
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Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e: Gazetecilik mi, algı operasyonu mu? Cumhuriyet'in kapısı da çalınır!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Karahasanoğlu'ndan Cumhuriyet'e: Gazetecilik mi, algı operasyonu mu? Cumhuriyet'in kapısı da çalınır!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi haberlerinde kullandığı dili eleştirerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturulduğunu dile getirdi. Karahasanoğlu, şirket kapanışları ve bütçe verilerinin bağlamından koparılarak sunulduğunu öne sürerek, bunun gazetecilik değil manipülasyon olduğunu ifade etti.

Karahasanoğlu, 2026 yılının ilk altı ayında 13 bin 484 şirketin kapandığını, buna karşılık 57 bin 62 yeni şirketin kurulduğunu belirterek, yalnızca kapanan şirket sayısının öne çıkarılmasının kamuoyunda yanlış bir ekonomik tablo oluşturduğunu söyledi.

Yazar, merkezi yönetim bütçesine ilişkin verileri de değerlendirdi. Yıl sonu için 2 trilyon 713 milyar liralık bütçe açığı öngörüldüğünü, ilk altı ayda ise 942,8 milyar liralık açık gerçekleştiğini hatırlatan Karahasanoğlu, gerçekleşen rakamların bütçe hedeflerinin altında kaldığını vurguladı.

Faiz harcamaları üzerinden yapılan yorumlara da değinen Karahasanoğlu, yılın ilk yarısındaki faiz ödemelerinin de bütçede öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğini belirterek, bazı yayın organlarının verileri eksik veya tek taraflı aktararak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya çalıştığını savundu.

Yazısının sonunda Cumhuriyet Gazetesi'ne seslenen Ali Karahasanoğlu, haberlerde ekonomik verilerin çarpıtılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirterek, gazeteciliğin görevinin rakamları bağlamından koparmak değil, gerçekleri eksiksiz şekilde kamuoyuna aktarmak olduğunu ifade ederek gazeteyi uyardı.

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Yorumlar

Tunç

Çamuriyet işte. Gençliğimizde yerli pravda derdik. İslami, yerli ve milli her şeye düşman.

Hâin bir değil ki!!!

Fetö hıyânet çetesi boş durmadığı, her cepheden saldırdığı görülüyor!!! Hem Türkiye'nin ekonomisini borsa üzerinden tahtacılık yaparak, ve emlak piyasasında hem arz hem talep fiyatlarında fâhiş fiyatlar oluşturarak (sıradışı) içeriden dışardan her türlü manüpülasyonu yapacak!!! Hem'de yurt dışı yatırımcıyı kaçırmak için korku yaymak için işbirlikçi medyayı kullanacak!!!
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