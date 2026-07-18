  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den emir alıyorlar! Türkiye ile petrol anlaşmasına yanaşmayan ülke gidip Suriye ile anlaştı Katil İsrail son 48 saatte 16 Müslüman’ı şehit etti Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli

Sağlıkta bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri hızlandıracak yeni bir dijital devrim resmen başladı. Sağlık Bakanlığı, belirli istisnalar dışında tüm istirahat raporlarının artık elektronik ortamda düzenleneceğini duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte, daha önce dijital karşılığı bulunmayan ve kağıt üzerinde kalan istirahat raporları da sisteme entegre edildi. Bakanlık tarafından yetkilendirilen hekimlerce yazılacak e-raporlar, "e-Rapor Doğrulama Servisi" üzerinden de anında teyit edilebilecek.

#1
Foto - İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "e-Rapor Sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek; vatandaşlar istirahat raporlarına e-Devlet üzerinden erişilebilecektir.

#2
Foto - İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli

Yeni düzenleme, işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek olan istirahat raporları, elektronik ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınırken, raporlar 'e-Rapor Doğrulama Servisi' üzerinden de doğrulanabilecek.

#3
Foto - İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli

Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek" denildi.

#4
Foto - İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği e-Rapor Sistemi ile SGK tarafından düzenlenen istirahat raporları kapsam olarak farklıdır.

#5
Foto - İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4/A sigortalı işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının istirahat raporları, yine SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cezaevinden bugün çıkmıştı! CHP’li eski başkan yeniden tutuklandı
Gündem

Cezaevinden bugün çıkmıştı! CHP’li eski başkan yeniden tutuklandı

"İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Fikret Albayrak, 2 aydır kaldı..
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı
Gündem

Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı: 'Gölge bakan' gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. CHP'nin gölge bakanı olarak gösterilen eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu gözalt..
'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog
Gündem

'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog

Merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesine Savcı Sayan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği sözler damga vurdu. ..
Lübnan'da yıkım sürüyor: İsrail, okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti
Gündem

Lübnan'da yıkım sürüyor: İsrail, okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti

Katil İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde bulunan bazı okul binalarını patlayıcılarla yıktığı bildirildi. Olayın, ..
"Devlet nerede" diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı!
Gündem

“Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı!

Hırsız Ekrem İmamoğlu’ndan hamileri Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’a, hortumcu Cem Uzan’dan medya tetikçisi Uğur Dündar’a, küfürbaz Fatih A..
Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi
Gündem

Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren işgalci terör devleti ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23