İstirahat raporlarında dijital devrim: Artık daha hızlı ve daha güvenli
Sağlıkta bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri hızlandıracak yeni bir dijital devrim resmen başladı. Sağlık Bakanlığı, belirli istisnalar dışında tüm istirahat raporlarının artık elektronik ortamda düzenleneceğini duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte, daha önce dijital karşılığı bulunmayan ve kağıt üzerinde kalan istirahat raporları da sisteme entegre edildi. Bakanlık tarafından yetkilendirilen hekimlerce yazılacak e-raporlar, "e-Rapor Doğrulama Servisi" üzerinden de anında teyit edilebilecek.