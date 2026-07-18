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Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü

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IHA Giriş Tarihi:

Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü

Norveç'in Drammen şehrindeki bir evde başlayan yangının bölgeye yayılması sonucu 100'den fazla ev kül oldu. Alevler, ormanlık alana da sıçradı.

#1
Foto - Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü

Norveç'in güneyindeki Drammen şehrindeki bir evde dün yerel saatle 15.30 civarında yangın çıktı.

#2
Foto - Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü

Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bölgeye ve yakındaki ormanlık alana sıçradı. 400'den fazla kişinin tahliye edildiği faciada, 100'den fazla ev küle döndü.

#3
Foto - Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü

Norveç Sivil Koruma Müdürlüğü yangının, "modern tarihin en büyük yangını" olduğunu ifade etti. Polis, herhangi bir kayıp ihbarı olmadığını belirtirken, yangının bugün de devam ettiğini, henüz kontrol altına alınamadığını aktardı.

#4
Foto - Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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