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Gündem Milyar dolarlık sektöre şafak operasyonu! 5 dev ajansa şok baskın!
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Milyar dolarlık sektöre şafak operasyonu! 5 dev ajansa şok baskın!

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Milyar dolarlık sektöre şafak operasyonu! 5 dev ajansa şok baskın!

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin önde gelen 5 reklam ajansına yönelik soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde ajans merkezlerine eş zamanlı baskın düzenlenirken, ekipler rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı. Operasyon, reklam sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Rekabet Kurumu, Türkiye'nin önde gelen 5 reklam ajansına yönelik soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde ajans merkezlerine eş zamanlı baskın düzenlenirken, ekipler rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin inceleme başlattı. Operasyon, reklam sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Rekabet Kurumu yetkilileri, aldıkları kararın ardından Türkiye'nin en büyük 5 medya satın alma ve reklam ajansının genel merkezlerine eş zamanlı "yerinde inceleme" baskınları düzenledi.

 

5 DEV AJANSA BASKIN ŞOKU

Rekabet Kurumu, Türkiye reklam pazarının en büyük oyuncularından birkaçına dün sabah saatlerinde sürpriz "yerinde inceleme" yaptı. Sektördeki en yüksek hacimli medya satın alma operasyonlarını yöneten ajansların merkezlerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Baskının çıkış noktası, pazarda önemli paya sahip büyük dijital bir mecra tarafından yapılan şikayet. Mecra, uzun süredir aynı reklamverenlerin "hep aynı platformlara, yoğun ve sürekli şekilde yönlendirilmesi" nedeniyle rekabetin bozulduğunu iddia ediyordu.

 

MİLYARLIK PAZAR MERCEK ALTINDA

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın edindiği bilgilere göre, söz konusu dijital mecra, Rekabet Kurumu'na, bazı büyük ajansların kampanya dağılımında "tekrarlayan bir örüntü" oluşturduğunu, farklı müşterileri sürekli aynı mecralara yönlendirdiğini, bunun pazar kapatma, yönlendirme ve rekabeti kısıtlama niteliği taşıdığını öne süren başvurular yaptı.

Bu başvuruların ardından Kurum, uzun hazırlık sürecinin ardından kapsamlı bir inceleme kararı aldı.

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