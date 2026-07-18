  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail son 48 saatte 16 Müslüman’ı şehit etti Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Bodrum sakinleri direkten döndü Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor Yusuf Kaplan, 'Ülkeyi savaşmadan elimizden alıyorlar' diyerek uyardı: Hızla ve tam gaz bu noktaya sürükleniyoruz Facia haberi Kuzey’den geldi 100’den fazla ev yanarak küle döndü Özel’e bir darbe de Mansur’dan! Özgür'ün ikinci forveti de sakatlandı Aşırı sıcaklar beyni olumsuz etkiliyor: Kritik uyarı! Önlemek için uzmanı çağrı yaptı... Su içmek yeter
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor

Kalp ve damar sağlığı ile kan şekeri ve zayıflama iğneleriyle ilgili olarak uzmanlar, GLP-1 ve GLP-1/GIP agonisti ilaçlarla ilgili yeni bilimsel verilere dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu tedaviler, uygun hastalarda yalnızca kilo kaybı sağlamıyor; kalp krizi, inme ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin azaltılmasına da katkı sunabiliyor...

#1
Foto - Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor

Son yıllarda "zayıflama iğneleri" olarak bilinen GLP-1 ve GLP-1/GIP agonisti ilaçlar, yalnızca kilo verme amacıyla değil, obezite tedavisinde sağladığı ek faydalarla da gündemde yer alıyor. İlk olarak kilo kaybını desteklemek ve kan şekeri kontrolünü sağlamak amacıyla geliştirilen bu ilaçların, bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkiler gösterebildiği belirtiliyor.

#2
Foto - Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor

Liv Hospital Ulus İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alihan Oral, elde edilen bilimsel verilerin uygun hastalarda bu ilaçların kalp krizi, inme ve kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltabildiğini ifade etti. Obezite tedavisinde yaklaşımın değiştiğini belirten Prof. Dr. Alihan Oral, günümüzde yalnızca kilo kaybının değil, hastaların yaşam süresinin uzatılması ve kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılmasının da temel hedefler arasında yer aldığını söyledi.

#3
Foto - Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor

Obezite tedavisinde hedeflerin değiştiğini belirten Prof. Dr. Alihan Oral, "Artık amaç yalnızca kilo vermek değil; hastaların yaşam süresini uzatmak ve kardiyovasküler risklerini azaltmaktır. Özellikle kalp-damar hastalığı açısından yüksek risk taşıyan obez bireylerde bu tedavilerin sağlayabileceği faydalar, tedavi yaklaşımını önemli ölçüde değiştirmiştir. Günümüzde obezitenin erken ve etkin tedavisinin, ileride gelişebilecek ciddi sağlık sorunlarını önlemede kritik rol oynadığı kabul edilmektedir" dedi. Obezitenin birçok kronik hastalığın gelişiminde önemli risk faktörlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Alihan Oral, GLP-1 ve GLP-1/GIP agonisti ilaçların yalnızca kilo kaybı sağlamadığını, metabolik sağlık üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti.

#4
Foto - Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor

Obezitenin tek başına birçok kronik hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alihan Oral, "Zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 ve GLP-1/GIP agonisti ilaçlar; sağladıkları etkili kilo kaybının yanı sıra kan şekeri, tansiyon, kan yağları ve damar sağlığı üzerinde oluşturdukları olumlu etkiler sayesinde bütüncül bir tedavi yaklaşımı sunmaktadır" ifadelerini kullandı. TEDAVİ HER HASTA İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR Uzmanlar, söz konusu ilaçların herkes için uygun olmadığını ve tedavinin mutlaka ayrıntılı değerlendirme sonrasında hekim gözetiminde planlanması gerektiğini vurguluyor. Söz konusu tedavilerin mutlaka hekim kontrolünde uygulanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Alihan Oral, "Bu tedaviler herkes için uygun değildir. Doğru hasta seçimi, ayrıntılı tıbbi değerlendirme ve düzenli hekim takibi ile kullanıldığında en yüksek faydayı sağlar. Bununla birlikte bu ilaçlar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerine geçen tedaviler değildir. Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte uygulandığında en başarılı sonuçlar elde edilmektedir" diye konuştu. Bilimsel çalışmaların obezite tedavisinde yeni bir yaklaşımı ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Alihan Oral, uygun hasta grubunda doğru tedavi ile yaşam tarzı değişikliklerinin birlikte uygulanmasının önemli kazanımlar sağlayabileceğini söyledi. Bilimsel gelişmelerin obezite tedavisinde yeni bir dönemi işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Alihan Oral, "Günümüzde obezite tedavisi artık yalnızca kilo kontrolünü değil, aynı zamanda kalp-damar hastalıklarının önlenmesini de hedefleyen kapsamlı bir yaklaşım haline gelmiştir. Uygun hastalarda doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hem kilo kontrolü sağlanabilir hem de gelecekte gelişebilecek ciddi kardiyovasküler hastalıkların önüne geçilebilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…
Gündem

3’ü Özgür Özel’in! 6’sı CHP’li 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Meclis’te…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 yeni dokunulmazlığın kaldırılması için dosya sunuldu. 6 CHP’li milletvekil..
'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog
Gündem

'Eğer beni dinleseydiniz...' Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında ilginç diyalog

Merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenazesine Savcı Sayan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediği sözler damga vurdu. ..
Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!
Gündem

Savcı Sayan’ın Kılıçdaroğlu’na cenazedeki sözlerine Önder Sav’dan açıklama: Pişman olmadım desem çok ayıp olur!

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Savcı Sayan’ın bugün son yolculuğuna uğurlanan Deniz Baykal’ın eşi Oya Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğl..
Lübnan'da yıkım sürüyor: İsrail, okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti
Gündem

Lübnan'da yıkım sürüyor: İsrail, okul binalarını patlayıcılarla yerle bir etti

Katil İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesinde bulunan bazı okul binalarını patlayıcılarla yıktığı bildirildi. Olayın, ..
55 bin nüfusları var! Okyanusun 72 metre altına kavşak yaptılar
Dünya

55 bin nüfusları var! Okyanusun 72 metre altına kavşak yaptılar

Faroe Adaları, 55 bin kişilik nüfusuyla dünyada eşine az rastlanan bir mühendislik başarısına imza attı. Atlantik Okyanusu’nun derinliklerin..
Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi
Gündem

Körfez'de barut fıçısı! İran'dan Büyük Şeytan ABD'ye operasyon tehdidi

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren işgalci terör devleti ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23