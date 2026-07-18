Uzmanlar öneriyor: Kalp ve damar sağlığına bakın ne yapıyor! 1 tek iğne bile zayıflamaya yetiyor

Obezitenin tek başına birçok kronik hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alihan Oral, "Zayıflama iğneleri olarak bilinen GLP-1 ve GLP-1/GIP agonisti ilaçlar; sağladıkları etkili kilo kaybının yanı sıra kan şekeri, tansiyon, kan yağları ve damar sağlığı üzerinde oluşturdukları olumlu etkiler sayesinde bütüncül bir tedavi yaklaşımı sunmaktadır" ifadelerini kullandı. TEDAVİ HER HASTA İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR Uzmanlar, söz konusu ilaçların herkes için uygun olmadığını ve tedavinin mutlaka ayrıntılı değerlendirme sonrasında hekim gözetiminde planlanması gerektiğini vurguluyor. Söz konusu tedavilerin mutlaka hekim kontrolünde uygulanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Alihan Oral, "Bu tedaviler herkes için uygun değildir. Doğru hasta seçimi, ayrıntılı tıbbi değerlendirme ve düzenli hekim takibi ile kullanıldığında en yüksek faydayı sağlar. Bununla birlikte bu ilaçlar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerine geçen tedaviler değildir. Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte uygulandığında en başarılı sonuçlar elde edilmektedir" diye konuştu. Bilimsel çalışmaların obezite tedavisinde yeni bir yaklaşımı ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Alihan Oral, uygun hasta grubunda doğru tedavi ile yaşam tarzı değişikliklerinin birlikte uygulanmasının önemli kazanımlar sağlayabileceğini söyledi. Bilimsel gelişmelerin obezite tedavisinde yeni bir dönemi işaret ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Alihan Oral, "Günümüzde obezite tedavisi artık yalnızca kilo kontrolünü değil, aynı zamanda kalp-damar hastalıklarının önlenmesini de hedefleyen kapsamlı bir yaklaşım haline gelmiştir. Uygun hastalarda doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hem kilo kontrolü sağlanabilir hem de gelecekte gelişebilecek ciddi kardiyovasküler hastalıkların önüne geçilebilir" dedi.