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Dünya CENTCOM resmen duyurdu: İran’a yönelik 7 gecelik ağır saldırı
Dünya

CENTCOM resmen duyurdu: İran’a yönelik 7 gecelik ağır saldırı

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CENTCOM resmen duyurdu: İran’a yönelik 7 gecelik ağır saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran topraklarına yönelik art arda 7 gece boyunca yürütülen şiddetli hava operasyonlarının tamamlandığını açıklarken, bölgedeki stratejik noktaların yerle bir edildiğini ve Tahran'a yönelik nefes kestiren deniz ablukasının kararlılıkla sürdürüleceğini ilan etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM),  ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a karşı dün başlatılan saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı.

Art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sonlandığı belirtilen açıklamada, gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik gibi kabiliyetlerin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "CENTCOM, İran'ı sorumlu tutmayı ve deniz ablukasını uygulamayı sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı kaydedilmişti.

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