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Spor Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

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Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına İspanyol hakem Ricardo de Burgos atandı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

 

RÖVANŞ MÜCADELESİNİ HIRVAT HAKEM ANTE CULINA YÖNETECEK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.

Culina'nın yardımcılıklarını Hırvat Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.

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