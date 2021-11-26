Yunan itiraf etti: Konu Türkiye olunca bizi kaale almıyorlar

Uluslararası hukuk profesörü ve Yunanistan Miili Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Syrigos, katıldığı bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

"Ankara ile işbirliği yapıyorlar"

Son olarak Türkiye ile İspanya arasında imzalanan birtakım anlaşmalara değinen Bakan Yardımcısı, Ankara'nın Almanya gibi diğer Avrupalı ülkelerle de işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

"Türkiye ile ilgili aldıkları kararlarında bizi kaale almıyor"

Bu anlaşmaların kendilerinin Türkiye ile ilgili şikayetlerine rağmen yapıldığını belirten Syrigos, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Türkiye ile ilgili aldıkları kararlarında bizi kaale almıyor. Örneğin, Almanya ve İspanya halen Türkiye'ye silah sistemleri satmaya devam ediyor" dedi.