Yunan haddi aşarsa Lozan tersyüz olur

Hasan Eğrigöz Ankara

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de başlattığı gerilimi Akit’e değerlendiren askeri uzmanlar, Türkiye’nin bölgede etkin bir güç olduğunu belirterek, Türkiye’nin Lozan’da gasp edilen haklarını er ya da geç geri alacağını ifade ettiler.

Haklarımız gasp edildi

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür: “İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyanlar adalardan çekilme kararı aldı Türkiye’ye ‘adalarınızı alın’ demesine karşın nedendir bilinmez Türkiye adaları almadı. O günlerde belki diplomatik ve askeri anlamda güçsüz olan bir Türkiye bunu göze alamamış olabilir. Ancak şimdi Asya, Afrika ve Avrupa’da gücüne güç katan Türkiye artık bölgede etkili bir güç konumuna gelmekte. Esasında dünya deniz ticaretini kontrol etmek isteyen güçlere Türkiye bu kez pabuç bırakmayacak gibi duruyor. Yunanistan rahat durmazsa Türkiye, Lozan’da gasp edilen haklarını geri talep edecektir. Buna sadece adaları değil Ortadoğu’nun diğer köşelerindeki haklarımız da dahil olacaktır. Lozan tersyüz olmakla kalmayacak, yerle bir olacaktır.”

Yükselme döneminde

Strateji ve Yönetim Uzmanı emekli Yarbay Halil Mert: “Emperyalizm ve kuklaları Türk devletinin adeta iç denizi olan Akdeniz’de 15. Yüzyıldan bu yana bizimle savaş hâlindeler. Ege adaları herhangi bir anlaşmayla elimizden çıkmadı. Var mı bir anlaşma? Yok! Özellikle Kıbrıs konusunda İngiltere bizi masaya davet etti. Biz kendimiz ‘Bir masaya oturalım’ demedik maalesef. Türkiye’nin gerileme ve yıkılma dönemi bitti, artık toparlanma ve yükselme dönemine girdi. Dolayısıyla son 300 yıldaki baskıyla, işgalle, zorlamayla yapılan her şeyin gözden geçirilmesi gerekiyor.”