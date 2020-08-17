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Siyaset

Yunan haddi aşarsa Lozan tersyüz olur

Türkiye'nin Lozan’da bir oldu bitti ile karşı karşıya bırakıldığını belirten ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür, "Elbette Türkiye bölgede etkin bir güç olur olmaz Lozan’da gasp edilen haklarını geri talep edecektir. Lozan her halükarda miadını doldurmuştur ve tersyüz olmakla kalmayıp kesinlikle yerle bir olacaktır." şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 09:51:00 - 2020-08-17 09:52:02
Yunan haddi aşarsa Lozan tersyüz olur

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de başlattığı gerilimi Akit’e değerlendiren askeri uzmanlar, Türkiye’nin bölgede etkin bir güç olduğunu belirterek, Türkiye’nin Lozan’da gasp edilen haklarını er ya da geç geri alacağını ifade ettiler.

Haklarımız gasp edildi

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı emekli Albay Ersan Ergür: “İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyanlar adalardan çekilme kararı aldı Türkiye’ye ‘adalarınızı alın’ demesine karşın nedendir bilinmez Türkiye adaları almadı. O günlerde belki diplomatik ve askeri anlamda güçsüz olan bir Türkiye bunu göze alamamış olabilir. Ancak şimdi Asya, Afrika ve Avrupa’da gücüne güç katan Türkiye artık bölgede etkili bir güç konumuna gelmekte. Esasında dünya deniz ticaretini kontrol etmek isteyen güçlere Türkiye bu kez pabuç bırakmayacak gibi duruyor. Yunanistan rahat durmazsa Türkiye, Lozan’da gasp edilen haklarını geri talep edecektir. Buna sadece adaları değil Ortadoğu’nun diğer köşelerindeki haklarımız da dahil olacaktır. Lozan tersyüz olmakla kalmayacak, yerle bir olacaktır.

Yükselme döneminde

Strateji ve Yönetim Uzmanı emekli Yarbay Halil Mert: “Emperyalizm ve kuklaları Türk devletinin adeta iç denizi olan Akdeniz’de 15. Yüzyıldan bu yana bizimle savaş hâlindeler. Ege adaları herhangi bir anlaşmayla elimizden çıkmadı. Var mı bir anlaşma? Yok! Özellikle Kıbrıs konusunda İngiltere bizi masaya davet etti. Biz kendimiz ‘Bir masaya oturalım’ demedik maalesef. Türkiye’nin gerileme ve yıkılma dönemi bitti, artık toparlanma ve yükselme dönemine girdi. Dolayısıyla son 300 yıldaki baskıyla, işgalle, zorlamayla yapılan her şeyin gözden geçirilmesi gerekiyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

alo

ege adalari anakara vatanina kavussun artik! meise sadece hava ulasimi serbest olsun
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Yavuz 1517

İşte, bizim de söylediğimiz tam da bu! M.k ve i.i'nün yapamadığını BÜYÜK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN mutlaka yapacaktır. Batı Trakya, ege denizindeki bütün adalar, kıbrıs, suriye'nin kuzeyi ve musul ve kerkük dahil ırak'ın kuzeyi... ENİNDE ve SONUNDA ait olduğu yere EKLEMLENECEKTİR.
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