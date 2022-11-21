Yunan generalden çok konuşulacak sözler! Türkiye'nin başarısının sırrını açıkladı

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekatı, Yunanistan gündeminin merkezine oturdu. Yunan televizyonlarının birinci konu başlığı Türkiye'nin sınır ötesi hava harekatı oldu.

ERT'nin "Weekend from 6" programında konuşan emekli Korgeneral Loannis Krassas, Türkiye'nin bölgede güçlü olduğunu bunun Yunanistan için ciddi bir tehdit olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı egemenliğini artırdığını ileri süren Krassas, söz konusu durumun 2023 seçimlerinden sonra da sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

Yunanistan'ın gücünü nüfus, ekonomik ve askeri olarak artırması gerektiğini belirten emekli korgeneral, "Türkiye'de Haziran seçimlerinde 7 milyon yeni seçmen oy kullanacak. Son 10 yılda Yunanistan'ın nüfusu 500 bin azaldı. Dolayısıyla nüfus yenilenmesi konusu ülkemizin savunması için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Ülkenin savunma hattının güçlendirilmesi gereğine vurgu yapan Krassas, "Türkiye'de yaş ortalaması 27, Yunanistan'da 42. Dolayısıyla kendimizi güçlendirmemiz gerektiğini de hesaba katmalıyız. 1970'te İsrail'in 3,5 milyonu vardı ve şimdi 10'a ulaştı. Nüfus konusu ve nüfusun yaş ortalaması, güçlü silahlı kuvvetlere sahip olmak için bu şartların oluşmasına esasen katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Krassas: İşin sırrı bu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli muharebe halinde olduğuna dikkat çeken Krassas, "Türkiye, düşmanlara karşı sürekli bir muharebe halinde. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki tüm bu operasyonlarda yer alması sürekli bir eğitimdir ve muharebeye hazır bir silahlı kuvvete sahip olmanın başarısının sırrı, test ve tatbikatlardır" dedi.

Star Gazetesi