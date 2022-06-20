Yunan generalden bomba itiraf: ABD bizi umursamıyor! Türkiye çok daha önemli

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Bir televizyon programına konuk olan Yunan General Papanikolaou, ABD'nin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini ve bu nedenle Yunanistan'ı umursamadığını söyledi.

"Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere'nin silahlarla ve jetlerle ilgili ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı. Amerikalılar ve NATO, başbakanımızın (Kiriakos Miçotakis) kongrede anlattıklarına rağmen şu anda ne olduğunun farkında mı? İngiltere'yi de protesto etmemiz gerekmez mi? NATO üssü olan Dedeağaç NATO müttefiki Türkiye tarafından tehdit ediliyor" şeklindeki soruya Papanikolaou şu cevabı verdi:

"Yunan tarafı bu duruma tepki vermeli. ABD'nin tepki vermemesi normal çünkü Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar. Bizi umursamıyorlar. Biz Yunan-Türk meselelerini konuşuyoruz onlar bize Ukrayna'da olup bitenler hakkında cevap veriyorlar. Umursadıkları bu. Sadece bu meseleye odaklandılar."

Türkiye'nin sürekli olarak Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia eden Papanikolaou, ancak ABD'nin bu ihlalleri umursamadığını söyledi.

"Türkiye'nin ihlalleri ABD için önemli veya tehdit edici bir şey değil" diyen Yunan general, "Bu son ihlaller Türkiye'nin ABD'ye bir mesajıydı. Biz buradayız ve değişmeyiz mesajı" şeklinde konuştu.