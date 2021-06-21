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Spor Yunan ekibinden Galatasaray'a hazırlık maçı teklifi
Spor

Yunan ekibinden Galatasaray'a hazırlık maçı teklifi

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris'in Galatasaray ile hazırlık maçı yapma talebi, iki takımın uygun bir tarih bulamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 15:00:00 -
Yunan ekibinden Galatasaray'a hazırlık maçı teklifi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray 'a Yunanistan'dan hazırlık maçı talebi geldi. Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Aris, Galatasaray ile hazırlık maçı yapma talebinde bulundu.

İki taraf arasında hazırlık maçı adına yürütülen görüşmeler ise olumlu sonuçlanmadı. İki tarafa da uygun bir tarih bulunamaması nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kaldı.

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