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Spor Yunan ekibi Rodrigues'i alıyor
Spor

Yunan ekibi Rodrigues'i alıyor

Garry Rodrigues, Yunan ekibi Olympiacos'a transfer olacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:56:00 -
Yunan ekibi Rodrigues'i alıyor

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ve Al Ittihad ile görüşmelerde bulunan Yunan ekibi Olympiacos Rodrigues’i kadrosuna katıyor.

Rodrigues’i yakın zamanda resmi sözleşmeyi imzalayacağı bekleniyor.

Yunanistan basını Live Sport, Olympiacos, Rodrigues'in transferinde sona yaklaştı. ‘Sözleşme yakın’ diyerek açıklama yaptı.

Rodrigues, daha önce Yunanistan’da PAOK forması giymişti. Sonrasında Galatasaray’a transfer olan Rodrigues, geçen sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 26 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Kanat bölgesinde oynayan Rodrigues 1 yıllık sözleşmesine rağmen Fenerbahçe’den ayrılıyor.

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe alternatiflere bakmaya başladı.

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