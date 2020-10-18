Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

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Türkiye'nin S-400'leri Sinop'ta test etmesi Yunan medyasına damgasını vurdu. Türkiye'nin S-400'lerinin ciddi manada rahatsız edici olduğunu belirten Yunan medyası, küstah bir şekilde Ankara yönetiminin provokasyon peşinde koştuğunu ve saldırgan bir politika izlediği hezeyanında bulundu.

Akılalmaz bir şekilde Yunanistan'ın sorunların çözümünden yana olduğunu ileri süren Yunan medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a tehditler savurduğunu iddia etti.

Bununla da yetinmeyen Yunan medyası ipin ucunu iyice kaçırarak Türkiye'nin S-400'lerle Yunan F-16'larını vuracağını öne sürdü.

NATO'nun Türklerden korktuğunu ve bu yüzden çekingen davrandığını aktaran Yunan medyası, "Türkiye S-400'leri Yunan F-16'larına karşı aktif hale getirdi. Bu durum hem NATO'yu hem de ABD'yi yakından ilgilendiriyor. Sultan (Erdoğan) S-400'leri ateşleyerek kışkırtıcı bir tavır sergiledi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Yunanistan'a açık bir şekilde meydan okuyup dalga geçtiğini belirten Yunan medyası, S-400'lerin çok geniş bir alanı kapsadığını ve 400 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu kaydetti.