Yunan Cumhurbaşkanı: Dayanağımız Lozan!

Yunanistan ile Türkiye arasında ilişkiler son dönemde yeniden gerildi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da gerilimi tırmandıracak açıklamalara imza attı.

Pavlopulos yaptığı açıklamada, "Yunanistan ve Avrupa Birliği için ve ayrıca uluslararası hukuka göre, Türkiye dahil komşu ülkelerle kara ve deniz sınırlarımızla ilgili hiçbir inkar söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Yasal dayanakları Lozan!

Yunanistan karasularını net bir şekilde belirleyen ve dolayısıyla ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) sınırlarını da net bir şekilde çizme imkanını sağlayan yasal dayanağın öncelikle 1923 Lozan Barış Anlaşması olduğunu vurgulayan Pavlopulos, bu anlaşmanın revizyona veya güncellemeye tabi olmadığının altını çizdi.

12 adanın Yunanistan'a verilmesi

Ayrıca 1947 Paris Barış Anlaşması'na işaret eden Pavlopulos, "Bu anlaşma, On İki Ada'nın Yunanistan'a devri ve Yunanistan'ın, BM Anlaşması'nın meşru müdafaayla ilgili 51. maddeye uygun olarak gerekli gördüğü yerde ve zaman mevcut tüm yollara başvurarak sınırlarını her türlü tehdide karşı güçlendirmek gibi doğal hakkı ile ilgilidir" dedi.