  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı

Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Çocuk katili ve soykırımcı Netanyahu’ya protesto! Katile af tepkisi

Avrupalılara soruldu! İşte sonuç: Trump dost mu, düşman mı?

3 büyük zirveye ev sahipliği... Dünyanın yolu Türkiye'den geçecek

Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Dikkat her an sizin de telefonunuz çalabilir
Gündem Yunan bizi konuşmaktan yorulmadı! “Romanya’ya da savaş gemisi sattılar”
Gündem

Yunan bizi konuşmaktan yorulmadı! “Romanya’ya da savaş gemisi sattılar”

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yunan bizi konuşmaktan yorulmadı! "Romanya’ya da savaş gemisi sattılar"

Yunan enikos sitesi, bir defa daha Türk savunma sanayini manşetine taşıdı... Christos Mazanitis imzalı haberde, Türkiye’nin “Avrupa Güvenlik Eylemi” (SAFE) ortak savunma finansman programına şimdilik alınmamasını kutlayan Yunan basınına adeta cevap verildi.

 TAHSİN HAN 

Türk savunma sanayine övgüler düzelen haberde şu ifadeler kullanıldı:

Türk askeri sanayisi hızla büyüyor ve ihracat gelirlerinde artış gözlemleniyor. Yavaş ama emin adımlarla geleneksel oyuncuların yerini almayı ve Avrupa Birliği ülkeleriyle, en son olarak da korvet programını kazanan Romanya ile giderek daha fazla sözleşme imzalamayı başarıyor.

Türkiye, ulusal savunma sanayisinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya’ya bir savaş gemisi ihraç etti. Akhisar korvetinin Romanya Donanması envanterine katılması da iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirdi.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi), geçtiğimiz yıl İstanbul Tersanesi’nde inşası tamamlanan Akhisar’ı Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihraç etti.

Bu ihracat, Türkiye’nin bir NATO veya AB üyesi ülkeye ilk kez savaş gemisi tedarik etmesi anlamına geliyor. Bu durum, ASFAT ve Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin bir göstergesidir.

 

5. ÜLKEYE SAVAŞ GEMİSİ SATTILAR

Türk savunma sanayisi, AKHİSAR ihracatıyla MİLGEM ailesinden bir savaş gemisini Pakistan, Ukrayna, Malezya ve Endonezya’nın ardından beşinci ülkeye ihraç etmiş oldu.

Romanya’nın mevcut savaş gemileri ve denizaltılarının çoğu Sovyet dönemi platformlarından oluşuyor. Ülke, bu eski platformları NATO standartlarını karşılayan modern sistemlerle değiştirmeyi hedefliyor. Türk kaynaklar, “AKHİSAR hafif korveti, Romanya tarafından bu acil ihtiyacı karşılamak için satın alındı” diye belirtiyor.

Akhisar’ın Romanya filosuna korvet olarak dahil edilmesi, bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlamanın yanı sıra Romanya Deniz Kuvvetleri’nin modernizasyon hedeflerine de destek sağlayacak.

Türk savunma sanayi uzmanları, bu stratejik ihracatın, Türkiye savunma sanayisinin ihracat vizyonu ve müttefik ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

 

TÜRK SAVUNMA SANAYİ REKOR KIRIYOR

Türk savunma sanayisinin ihracatı rekor üstüne rekor kırıyor. enikos.gr’de yayınladığımız son veriler, Türk savunma sanayisinin rekor kırarak birçok ülkeye silah sistemleri ihraç ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre %39’luk bir artış sağladığını gösteriyor. Sadece Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesi dikkat çekici. Bu rakam, ilk dokuz ayda toplam 6 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ihracat 7,1 milyar dolara ulaşmıştı ve tahminler, yıl sonuna kadar bu oranın çok daha fazla aşılacağını gösteriyor.

Yunanistan parayı İsrail’e gömecek! PULS roketatar sistemi yolda
Yunanistan parayı İsrail’e gömecek! PULS roketatar sistemi yolda

Gündem

Yunanistan parayı İsrail’e gömecek! PULS roketatar sistemi yolda

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak
MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

Gündem

MSB’den Yunanistan'ın Ege'yi 'kilitleme' planına sert cevap: Gerçeklerden kopuk hayal! Asla başarıya ulaşamayacak

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu
Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Dünya

Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı
Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Gündem

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23