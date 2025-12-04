Yunan bizi konuşmaktan yorulmadı! “Romanya’ya da savaş gemisi sattılar”

TAHSİN HAN

Türk savunma sanayine övgüler düzelen haberde şu ifadeler kullanıldı:

Türk askeri sanayisi hızla büyüyor ve ihracat gelirlerinde artış gözlemleniyor. Yavaş ama emin adımlarla geleneksel oyuncuların yerini almayı ve Avrupa Birliği ülkeleriyle, en son olarak da korvet programını kazanan Romanya ile giderek daha fazla sözleşme imzalamayı başarıyor.

Türkiye, ulusal savunma sanayisinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya’ya bir savaş gemisi ihraç etti. Akhisar korvetinin Romanya Donanması envanterine katılması da iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirdi.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi), geçtiğimiz yıl İstanbul Tersanesi’nde inşası tamamlanan Akhisar’ı Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihraç etti.

Bu ihracat, Türkiye’nin bir NATO veya AB üyesi ülkeye ilk kez savaş gemisi tedarik etmesi anlamına geliyor. Bu durum, ASFAT ve Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin bir göstergesidir.

5. ÜLKEYE SAVAŞ GEMİSİ SATTILAR

Türk savunma sanayisi, AKHİSAR ihracatıyla MİLGEM ailesinden bir savaş gemisini Pakistan, Ukrayna, Malezya ve Endonezya’nın ardından beşinci ülkeye ihraç etmiş oldu.

Romanya’nın mevcut savaş gemileri ve denizaltılarının çoğu Sovyet dönemi platformlarından oluşuyor. Ülke, bu eski platformları NATO standartlarını karşılayan modern sistemlerle değiştirmeyi hedefliyor. Türk kaynaklar, “AKHİSAR hafif korveti, Romanya tarafından bu acil ihtiyacı karşılamak için satın alındı” diye belirtiyor.

Akhisar’ın Romanya filosuna korvet olarak dahil edilmesi, bölgesel deniz güvenliğine katkı sağlamanın yanı sıra Romanya Deniz Kuvvetleri’nin modernizasyon hedeflerine de destek sağlayacak.

Türk savunma sanayi uzmanları, bu stratejik ihracatın, Türkiye savunma sanayisinin ihracat vizyonu ve müttefik ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİ REKOR KIRIYOR

Türk savunma sanayisinin ihracatı rekor üstüne rekor kırıyor. enikos.gr’de yayınladığımız son veriler, Türk savunma sanayisinin rekor kırarak birçok ülkeye silah sistemleri ihraç ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre %39’luk bir artış sağladığını gösteriyor. Sadece Eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesi dikkat çekici. Bu rakam, ilk dokuz ayda toplam 6 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ihracat 7,1 milyar dolara ulaşmıştı ve tahminler, yıl sonuna kadar bu oranın çok daha fazla aşılacağını gösteriyor.