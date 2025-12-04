Türk şirketi 'bizi koruyamadınız' deyip flaş kararı aldı: Rusya ile çalışmaları askıya aldık

Karadeniz'de art arda gerçekleşen tanker saldırılarının ardından, ilk kez bir büyük denizcilik operatörü Rusya ile ilgili taşımacılık faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

Türkiye merkezli Beşiktaş Shipping (Besiktas Shipping) şirketi, risklerin kabul edilemez seviyeye ulaştığını belirterek Rusya seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Kararın Nedeni: "Kabul Edilemez Riskler"

Şirketin Mersin adlı tankeri, Kasım sonunda Senegal açıklarında saldırıya uğramış ve hasar görmüştü. Reuters'a konuşan şirket yetkilileri, "Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, gemilerimiz ve mürettebatımızın maruz kaldığı risklerin kabul edilemez hale geldiği sonucuna vardık" ifadesini kullandı.

Bölgedeki güvenlik durumunun "kayda değer şekilde kötüleştiği" vurgulandı. Şirket, uluslararası yaptırım ve ticaret kısıtlamalarına uyduğunu da taahhüt etti.

Maliyetler artabilir

Fonksiyonel uzmanı Stanislav Mitrahoviç, bu kararın sektörde dalgalanma yaratabileceğini ancak genel taşımacılığın durmayacağını öngördü. Bazı şirketlerin çekilebileceğini, ancak diğerlerinin daha yüksek risk primi ve sigorta maliyetlerini Rus petrolünün indirimli fiyatına yansıtarak çalışmaya devam edebileceğini belirtti.

Mitrahoviç, "Karadeniz'de tam ölçekli bir deniz savaşı görmediğimiz sürece, birçok şirketin ek ücret karşılığında çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Saldırılar ve tepkiler

28 Kasım'da Gambiya bayraklı Kairos tankeri, Türkiye kıyılarında "dış etken" nedeniyle alev aldı. Aynı gün bir başka Gambiya bayraklı tanker (Viirat) yardım sinyali verdi.

30 Kasım'da Beşiktaş Shipping'e ait Mersin tankeri Senegal'de saldırıya uğradı.

1 Aralık: Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan Midvolga 2 tankeri, Türkiye kıyısından 80 mil açıkta saldırıya maruz kaldı.

Türkiye'nin Denge Politikası ve Uyarısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'i Türk karasularındaki tankerlere deniz dronesu saldırıları düzenlemekle eleştirdi. Erdoğan, "Bu saldırılar, özellikle kendi münhasır ekonomik bölgemizde deniz trafiğinin güvenliğini, insan hayatını ve çevreyi tehdit ediyor" dedi.

Türkiye'deki analistler, Erdoğan'ın açıklamasının dengeli bir ton taşıdığını, Türkiye'nin gelecekte arabuluculuk rolünü sürdürebilmek için tarafsız denge politikasını korumaya çalıştığını belirtiyor. Ancak saldırıların devam etmesi halinde Ankara'nın tepkisinin daha keskin olabileceği ifade ediliyor.

Rusya'nın Sert Tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu saldırıları "korsanlık" olarak nitelendirdi ve misilleme olarak Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırıların genişletileceği uyarısında bulundu. Putin, Ukrayna tarafından "korsanlık" devam ederse, Ukrayna'nın deniz erişimini tamamen kesme tehdidinde de bulundu.

Küresel tehditler

Türk şirketin bu kararı, ticari aktörlerin risk algısının değişmeye başladığının bir işareti. Eğer diğer büyük taşıyıcılar da benzer adımlar atarsa, Rus petrolünün küresel pazara ulaşma maliyeti artabilir ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanabilir.

Estonya Dışişleri Bakanı'nın Baltık Denizi için benzer bir uyarıda bulunması, endişelerin bölgesel olmaktan çıktığını gösteriyor. Ukrayna'nın bu taktiği, kendisini destekleyen Batılı hükümetler ve küresel enerji piyasaları üzerinde de baskı oluşturma riski taşıyor.