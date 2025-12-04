Algıcı Sözcü yöneticileri menemene doydu: Kasım’da her gün yemişler
Sözcü Gazetesi'nin "Millet domatesi alamıyor, menemen bile lüks oldu" minvalindeki haberlerle sık sık algı operasyonu yaptığı dönemde, İstanbul'da Kasım ayı tüketim rakamları şaşırttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü verilerine göre, İstanbullular Kasım ayında sebzeler arasında en çok domates tüketti. Bu durum, domatesi alamamaktan şikayet edenlerin dahi menemene doyduğunu gösteren çarpıcı bir tezat oluşturdu. İstanbul'daki iki büyük hale toplam 31 bin 524 ton domates getirildi.
Muhalif yayınlarıyla bilinen ve sık sık gıda fiyatları üzerinden toplumsal algı yapmaya çalışan Sözcü Gazetesi'nin "domates" ve "menemen"in lüks olduğu yönündeki haberlerine rağmen, İstanbul'dan gelen Kasım ayı tüketim verileri bambaşka bir tablo ortaya koydu. Açıklanan rakamlar, İstanbulluların meyvede mandalinayı, sebzede ise domatesi en çok tercih ettiğini gözler önüne serdi. Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine Kasım ayında toplam 232 bin 738 ton ürün getirildi. Bu devasa miktar içinde sebzeler arasında liderliği, Sözcü'nün "lüks" ilan ettiği domates aldı. İki büyük hale toplam 31 bin 524 ton domates ulaştırıldığı belirlendi.
EN ÇOK MANDALİNA VE DOMATES TÜKETİLDİ
İstanbullular kasım ayında meyve olarak en çok mandalina, sebze olarak domates tüketti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı. Bu kapsamda Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde kasımda 34 meyve ve 47 sebze olmak üzere toplam 81 çeşit ürün satıldı.
Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 33 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 79 çeşit ürün alıcı buldu.
Bayrampaşa'daki hale bu kasımda 62 bin 846 ton meyve ve 110 bin 94 ton sebze olmak üzere toplam 172 bin 940 ton ürün getirildi.
Ataşehir'deki hale ise 24 bin 67 tonu meyve ile 35 bin 731 tonu sebze olmak üzere toplam 59 bin 798 ton ürün nakledildi.
İki hale geçen ay 86 bin 913 ton meyve ve 145 bin 825 ton sebze olmak üzere toplamda 232 bin 738 ton ürün getirildiği belirlendi.
Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti.
Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 19 bin 756 tonunu mandalina, 23 bin 346 tonunu da domates oluşturdu.
Diğer hale ise 6 bin 922 ton mandalina, 8 bin 178 ton domates getirildi.
Böylelikle her iki hale toplam 26 bin 678 ton mandalina, 31 bin 524 ton domates ulaştırıldı.
Mandalinayı 11 bin 652 tonla muz, 9 bin 724 tonla üzüm, 8 bin 404 tonla elma, 6 bin 719 tonla portakal, 6 bin 625 tonla limon, 4 bin 130 tonla nar, 3 bin 847 tonla Trabzon hurması, 2 bin 935 tonla armut, 855 tonla kavun takip etti.
Domatesi ise 13 bin 529 tonla patates, 12 bin 962 tonla salatalık, 11 bin 615 tonla biber, 8 bin 223 tonla beyaz lahana, 8 bin 193 tonla havuç, 7 bin 237 tonla kuru soğan, 6 bin 328 tonla patlıcan, 5 bin 908 tonla karnabahar, 3 bin 803 tonla ıspanak izledi.
Meyve olarak en çok tüketilen mandalina ortalama 22,25, muz 66,82, üzüm 51,50, elma 51, portakal 38, limon 45, nar 51,63, Trabzon hurması 56,50, armut 56,88, kavun ise 28,20 liraya alıcı buldu.
Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 53,76, patates 16,35, salatalık 23,88, biber 36,53, beyaz lahana 12,50, havuç 12,86, kuru soğan 10,50, patlıcan 30,82, karnabahar 17,88, ıspanak ise 19,13 liradan satıldı.
ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI
Gelen bu yeni verilerle birlikte Sözcü'nün algı operasyonu yine elinde patladığını gösterdi. Söz konusu gazete ve haber sitelerinde sıklıkla dile getirdikleri, "menemen lüks oldu: Maliyeti 5 yılda 5 kat arttı" algısı işe yaramadı.
Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallere en çok getirilen 10 meyvenin miktarları şu şekilde sıralandı:
Mandalina 26 bin 678 ton
Muz 11 bin 652 ton
Üzüm 9 bin 724 ton
Elma 8 bin 404 ton
Portakal 6 bin 719 ton
Limon 6 bin 625 ton
Nar 4 bin 130 ton
Trabzon hurması 3 bin 847 ton
Armut 2 bin 935 ton
Kavun 855 ton
Bu hallere en çok getirilen 10 sebzenin miktarları şöyle:
Domates 31 bin 524 ton
Patates13 bin 529 ton
Salatalık 12 bin 962 ton
Biber 11 bin 615 ton
Beyaz lahana 8 bin 223 ton
Havuç 8 bin 193 ton
Kuru soğan 7 bin 237 ton
Patlıcan 6 bin 328 ton
Karnabahar 5 bin 908 ton
Ispanak3 bin 803 ton
Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallerde en çok tercih edilen 10 meyvenin fiyatı:
Mandalina 22,25 lira
Muz 66,82 lira
Üzüm 51,50 lira
Elma 51 lira
Portakal 38 lira
Limon 45 lira
Nar 51,63 lira
Trabzon hurması 56,50 lira
Armut 56,88 lira
Kavun 28,20 lira
İki halde de en çok tercih edilen 10 sebzenin fiyatı:
Domates 53,76 lira
Patates16,35 lira
Salatalık 23,88 lira
Biber 36,53 lira
Beyaz lahana 12,50 lira
Havuç 12,86 lira
Kuru soğan 10,50 lira
Patlıcan 30,82 lira
Karnabahar 17,88 lira
Ispanak19,13 lira
