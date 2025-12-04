  • İSTANBUL
Diş hekimine gitme korkusunun yeni nedeni: Yüksek tiz sesi, karakteristik cıyaklamasıdır! Yeni keşif

Diş hekimine gitme korkusunun yeni nedeni: Yüksek tiz sesi, karakteristik cıyaklamasıdır! Yeni keşif

Dünyada milyonlarca insan diş hekimlerinden korkuyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, diş hekimi ekipmanlarının yüksek tiz sesi. Diş matkaplarının karakteristik cıyaklamasıdır. Bilim insanları tahminini resmen bildirdi. Bilim dünyasını altüst edecek yeni keşif.

Dünyada milyonlarca insan diş hekimlerinden korkuyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, diş hekimi ekipmanlarının yüksek tiz sesi. Japon bilim insanları bu problemi ilk kez bilimsel olarak incelemeye karar verdiler ve bu korkunun sadece gürültü seviyesinden değil, aynı zamanda sesin kalitesinden kaynaklandığını bildirildi.

Araştırmaya katılan diş hekimi Tomomi Yamada, her gün hastalarının bu sesten nasıl korktuklarını gözlemledi. Kendisi, bu gürültünün doğasını daha önce ne diş hekimlerinin ne de başka bir uzmanın sistematik olarak incelediğini belirtti. Bilim insanları, bu gürültünün nasıl oluştuğunu belirlemek için Japonya'nın en güçlü süper bilgisayarlarından birini kullanarak aeroakustik simülasyonlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sıkıştırılmış hava ile çalışan ekipman, karmaşık türbülanslı akımlar oluşturarak bu sesi çıkarıyor. Ancak gürültünün sadece seviyesini düşürmek yeterli değil. Yamada, "En önemli şey sesin kalitesini artırmaktır, sesi azaltmak değil." diyor. Araştırmacılar ayrıca farklı gruptaki hastaların bu sesi nasıl algıladığını incelediler.

Kısacası, çocuklar bu sesi yetişkinlere göre daha yüksek ve keskin duyuyorlar. Bu nedenle, diş tedavilerine duyulan korku sadece psikolojik değil, aynı zamanda sesin nasıl algılandığıyla da ilgilidir. Bu problemi çözmek için yeni araştırmalar ve diş aletlerinin şeklinin optimize edilmesi planları geliştirilmektedir. Eğer bu teknoloji üretime uygulanırsa, gelecekteki diş hekimi muayenehaneleri, özellikle çocuklar için çok daha az korkutucu olacak.

Diş Hekimi Korkusu (Dentofobi) NEDİR? Dişçi fobisine ne denir? Diş hekimi korkusu veya dentofobi, dişle ilgili uyaranlara karşı verilen normal duygusal bir tepkidir. Dentalanksiyete diş tedavisiyle ilişkili olarak kötü bir şey olacağına dair bir endişe durumudur ve genellikle diş hekimliği koltuğunda kişinin kontrolünün kendisinde olmaması, kaybetmesi hissi ile ilişkilidir. Diş çekimini erteleyen kişilerin büyük bir çoğunluğunda diş hekimi korkusu (dentofobi) gözlemlenmektedir. Diş doktorundan korkulur mu? Diş hekimi muayenehanesine gitmekten korkuyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Diş tedavisini erteleyen kişilerin büyük bir çoğunluğunda diş hekimi korkusu yani dentofobi gözlemlenmektedir. ﻿Bu durumda diş hekimlerine büyük rol düşüyor. Dişçiye gitmeden önce ne yapmalı? Diş Hekimi Kontrolünde Neler Yapılır? Randevu ve Bekleme Süreleri Hakkında Bilgi Alın. Sigorta Bilgilerini Öğrenin. Diş Ağrısı veya Sorunlarınızı Açıkça Anlatın. Diş Sağlığı Geçmişinizi Paylaşın. İlaçlarınızı ve Sağlık Durumunuzu Bildirin. Tedavi Seçenekleri ve Maliyetleri Hakkında Sorular Sorun. Dentofobi (Dişçi Korkusu) Nasıl Yenilir? Dişçi korkusu çoğu kişi için stresli bir sürece dönüşür. Korku, nedeniyle diş tedavisini erteleyen kişiler; diş çürükleri, diş kayıpları, diş eti sorunları, ağız içi sorunlar ve bu sorunlardan kaynaklı başka hastalıkların meydana gelmesi ile birlikte, estetik bozukluk ve dayanılmaz ağrılar hayatlarını olumsuz yönde etkiler. Bu korkuyu aşmanın pek çok farklı yolu vardır. Bu yollar bir uzman eşliğinde atlatılabilir ve kişilerde büyük ölçüde rahatlama sağlanır. Dişçi korkusu nasıl yenilir, sorusunun cevabı aşağıda maddeler halinde sıralanabilir. Diş Hekimi Seçimi: Diş hekimi seçimi oldukça mühimdir ve İyi bir diş hekimi endişelerinize karşı anlayışlıdır ve rahatlamanıza yardımcı olur. Bilgi Edinme: Diş hekiminize soru sormak etkili bir yöntemdir. İşlem hakkında merak ettiğiniz bilgileri öğrenmek kontrol hissinizi artırabilir. Nefes Egzersizi: İşlem öncesi derin nefes almak ve rahatlamaya çalışmak kaygıyı azaltmakta etkilidir. Maruz Kalmak: Dentofobiyi yenmek adına aşamalı olarak tedaviye maruz kalmak önemlidir. Önce, basit bir kontrol ziyaretiyle başlanabilir. Ardından daha karmaşık tedavilere adım adım geçilir. Bu adımda diş hekiminin hastayla işbirliği yapması gereklidir. Rahatlatıcı aktiviteler: Müzik dinlemek ya da diş hekimi ziyareti öncesi ailenizle sohbet etmek kaygınızı hafifletebilir.

