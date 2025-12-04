Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya
Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Her geçen gün santim santim çekilen gölün seviyesi, kritik eşiğin de altına inerek 28.59 metre olarak ölçüldü. Ciddi çekilme nedeniyle, daha önce suyla dolu olan kıyı bölgelerinde vatandaşlar karaya oturan kayıkların yanında piknik yapar hale geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi kaçak su kullananları tespit etmek için denetimleri sıklaştırırken, vatandaşlar da gölün geleceğinden endişe ediyor.