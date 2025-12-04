Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

“3-4 METRE SU OLAN NOKTALARDA ŞİMDİ YÜRÜYORUZ” Göldeki su seviyesini düşmesi hakkında konuşan İsmail Yılmaz, "Daha önce de çekildiği olmuştu ama bu derece bir çekilme ben hiç görmedim. En son belki 5 sene önce bir çekilmişti ama bu çok farklı bir şey oldu. İnşallah böyle bir şey tekrarlanmaz. Duayla kar yağmasını istiyoruz. Su olan yerlerde şuanda vatandaşlar ateş yakmış, oturmuş. Belki, 3-4 metre su olan noktalarda şimdi yürüyoruz. Bu pek hayra işaret değil. Seka Kamp'ın olduğu yerde mavi bir düzenek kurulmuş ve bu yeni gelen bir şey, Sapanca Gölü'nün ilerisine gittiğinizde bu düzenek görülüyor" dedi.