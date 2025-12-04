  • İSTANBUL
Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Her geçen gün santim santim çekilen gölün seviyesi, kritik eşiğin de altına inerek 28.59 metre olarak ölçüldü. Ciddi çekilme nedeniyle, daha önce suyla dolu olan kıyı bölgelerinde vatandaşlar karaya oturan kayıkların yanında piknik yapar hale geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi kaçak su kullananları tespit etmek için denetimleri sıklaştırırken, vatandaşlar da gölün geleceğinden endişe ediyor.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

Türkiye’nin önemli tatlı su kaynaklarından ve Sakarya ile Kocaeli illerinin içme suyu deposu olan Sapanca Gölü, tarihi bir kuraklıkla karşı karşıya. Son 65 yılın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçen bu süreçte, göl seviyesi alarm vererek 28.59 metreye kadar düştü.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Her gün santim santim çekilen göl seviyesi kritik noktayı da geçerek 28.59 seviyesine düştü. Göldeki ciddi çekilme sebebiyle geçmiş yıllarda suyla dolu olan kıyı bölümlerinde vatandaşlar, karaya oturan kayık ve teknelerin yanında ateş yakıp piknik yapar hale geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise göl suyunun korunması hususunda denetimlerini sıklaştırarak kaçak su kullananları tespit etmeye başladı. Tehlike çanları çalmaya devam eden Sapanca Gölü için vatandaşlar da kaçak su alımlarının kesin olarak durdurulması gerektiğini ve gereğinden fazla su tüketiminin önüne geçilmesini istiyor.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

“3-4 METRE SU OLAN NOKTALARDA ŞİMDİ YÜRÜYORUZ” Göldeki su seviyesini düşmesi hakkında konuşan İsmail Yılmaz, "Daha önce de çekildiği olmuştu ama bu derece bir çekilme ben hiç görmedim. En son belki 5 sene önce bir çekilmişti ama bu çok farklı bir şey oldu. İnşallah böyle bir şey tekrarlanmaz. Duayla kar yağmasını istiyoruz. Su olan yerlerde şuanda vatandaşlar ateş yakmış, oturmuş. Belki, 3-4 metre su olan noktalarda şimdi yürüyoruz. Bu pek hayra işaret değil. Seka Kamp'ın olduğu yerde mavi bir düzenek kurulmuş ve bu yeni gelen bir şey, Sapanca Gölü'nün ilerisine gittiğinizde bu düzenek görülüyor" dedi.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

“İLERİSİ İÇİN KÖTÜ BİR MESAJ BU DURUM” Su tüketimine ilişkin ise Yılmaz, "Bunlar matematiksel olarak ispat edilen şeyler. Tüketicinin, su fabrikalarının, Kocaeli ne kadar, Sakarya ne kadar su çekiyor bunların gösterilmesi gerekiyor, kimin ne kadar su çektiğini bilmiyoruz. Her su çekilmesi sezonunda bir kod, bir kademe artırarak azalıyor. Bu senelerde de bir şekilde kurtardık ama bundan 5 veya 10 yıl sonra ne olacak? Gölün çoğu gitti. İlerisi için kötü bir mesaj bu durum, umarım olmaz" diye konuştu.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

"Kocaeli de, Sakarya da suyu kullansın ama ölçülü olarak kullansın, israf edilmesin" Suyun kullanılması konusunda görüşünü belirten İrfan Şakir Çoker, "İki tarafta susuz kalmasın. Kocaeli de, Sakarya da suyu kullansın ama ölçülü olarak kullansın, israf edilmesin. Mühim olan burada suyu kim israf ediyor? Göldeki bu son durumla ilişkin bir kritik kurulmalı ve halledilmeli. Kaçak su kullanılmasın, sıkı takip edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

Tevhid Yaşar ise "Su çekilmesini zaten burada yok. Bizim halimiz perişan. Kocaeli suyu başka yerden bulsun, hat döşenmemesi lazım. Fabrikalar su için başka bir yer bulmalı, gölden çekilmemesi lazım. Bu su buradaki halka yetmiyor" şeklinde konuştu.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

“SUYU BOL BULDUĞUMUZ İÇİN İSRAF EDİYORUZ” Sapanca Gölü'nün Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olduğunu aktaran Osman Karakaş, "Resmi kaynaklarda anlaşmaları nedir bilmiyorum ama netice itibariyle Sapanca Gölü'nün bir bölümü de Kocaeli'ye bağlı ve oradan da çekme hakkı var ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sapanca Gölü'nde bir kuruma söz konusu hatta bazı objelerin de gün yüzüne çıktığı söyleniyor. Bizlerde de tutarsızlık var, suyu bol bulduğumuz için israf ediyoruz." dedi.

Sapanca Gölü kuruyor! Tekneler karada kaldı: Halk kuraklık krizi ile karşı karşıya

"Elimizi, yüzümüzü yıkarken suyu boşuna akıtmamalıyız. İsrafçı bir toplum olduk. Bunu biraz daha kısıtlarsak gelecek nesillere bu gölü sağlam bir şekilde devredebiliriz. Fabrikaların denetlenmesi lazım. Kocaeli tarafında da fabrikaların kaçak olarak su çektiği de söyleniyor, onların da denetlenmesi gerekiyor. Sadece küçük esnafın değil, büyük fabrikalarında denetlenerek gölün korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Seyhan Ünlü ise "Bence su çekilmemeli, belediye başkanları bir araya gelerek bu duruma çözüm bulup, önlem almalı. Biz vatandaş olarak bir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

