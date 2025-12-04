Komşu’dan Japonlarla işbirliği! Türkiye SİHA'ları Yunanistan'ı korkuttu

Yunanistan, Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Japonya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretle birlikte, deniz savunma sistemleri ve yeni teknolojiler alanındaki arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu ziyaret ve yapılan iş birliği görüşmeleri, Atina’nın Türkiye karşısında askeri kapasitesini ve Ege’deki güç dengesini kendi lehine çevirme stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Japonya Ziyareti ve Teknoloji Transferi Bakan Dendias, Tokyo’daki ziyaretine Japonya Deniz Sistemleri Araştırma Merkezi’nden başladı. X platformunda (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, Japon yetkililerden denizaltı silahları, gelişmiş sonar sistemleri, mayın karşı tedbirleri ve otonom/insansız suüstü ve sualtı deniz araçlarına (AUV’ler ve USV’ler) yönelik en son araştırmalar hakkında kapsamlı bilgi aldığını belirtti.

“Özlü teknoloji ve en iyi uygulamaların paylaşımı, Japonya ile savunma ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturuyor,” ifadesi, Yunanistan’ın Japonya’nın yüksek teknolojili savunma sanayisinden aktif olarak faydalanma niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Bu tür bir bilgi ve teknoloji alışverişi, Yunanistan’ın özellikle deniz kuvvetlerini yeni nesil sistemlerle güçlendirme çabalarının bir parçası. Otonom ve insansız deniz araçları, modern deniz harp okullarında kritik bir rol üstleniyor ve bu alandaki ilerleme, Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz operasyonlarında stratejik üstünlük sağlayabilir.

Türkiye karşısındaki silahlanma yarışı ve denge arayışı

Yunanistan’ın Japonya, ABD ve Fransa gibi ülkelerle savunma iş birliklerini derinleştirmesi, Türkiye’nin son yıllarda özellikle deniz ve hava kuvvetlerindeki yerli ve milli sistemlerle kaydettiği ilerlemeye bir yanıt olarak görülüyor.

Denizaltı Teknolojisi

Japonya’nın gelişmiş denizaltı teknolojileri (özellikle sessizlik ve sonar sistemlerinde), Yunanistan Donanması’nın envanterindeki denizaltıları modernize etme veya yeni tedarik yollarını keşfetme çabalarına destek olabilir. Denizaltılar, Ege’deki caydırıcılığın kilit unsurlarıdır.

İHA ve İDA (İnsansız Hava/Deniz Araçları)

Türkiye’nin SİHA’lar ve SİDA’lar (Silahlı İnsansız Deniz Araçları) alanındaki büyük atılımlarına karşı, Yunanistan da insansız deniz araçları araştırma ve geliştirme ile dengeyi yeniden kurmayı hedefliyor.

Atina, bu yüksek teknoloji odaklı iş birlikleriyle niceliksel olarak Türkiye’ye karşı sahip olduğu bazı açıkları niteliksel üstünlükle kapatmayı amaçlıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki geleneksel silahlanma yarışını artık daha çok yeni nesil teknoloji ve elektronik harp sistemleri eksenine kaydırıyor.

Bakan Dendias’ın Japonya’daki temasları, Yunanistan’ın sadece mevcut gücünü korumayı değil, aynı zamanda geleceğin savaş teknolojilerine şimdiden yatırım yaparak bölgesel güç dengesini kalıcı olarak etkileyecek adımlar attığını gösteriyor.