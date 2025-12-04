  • İSTANBUL
Tarım Meşhur lezzet pazarda 10 liraya indi
Tarım

Meşhur lezzet pazarda 10 liraya indi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meşhur lezzet pazarda 10 liraya indi

Yağmurlar sonrası tarlada bozulmalar başlayınca lezzetiyle ünlü Çanakkale domatesi son hasatta adeta yok fiyatına satılıyor.

Çanakkale’nin Bayramiç, Ezine ve merkeze bağlı batak ovasında yetişen, aroması ve kokusuyla Türkiye’nin en özel ürünleri arasında yer alan meşhur Çanakkale domatesi bu sezon beklenmedik bir tabloyla karşı karşıya.

 

Fiyatı herkesi şaşırtıyor

Yağmurların bölgede yoğun yağması nedeniyle tarlada nadir de olsa kalan Çanakkale domateslerinin bozulmaması için üreticiler tarlada kalan son domatesleri satıyor. Sezon ortasında 40 TL gibi fiyatlara satılan Çanakkale domatesi son hasadında Bayramiç ilçe pazarı tezgahlarında 10 TL'ye kadar düştü.

 

Bayramiçli üretici ve pazarcı Mehmet Demiroğlu (46) "Yağmurdan sonra domatesler bozulunca pazarda 10 liraya kadar düştü. Yağmur yağınca üzerinde cildinde leke, üzerinde toprak, çamur oluyor. Biz de 10 liraya satıp bitirmeye çalışıyoruz. Meşhur Çanakkale domatesi zaten bu senen alıcı olmadığı için çoğu domates tarlada kaldı. Yağmurlar da gelince bozuldu zaten" dedi.

