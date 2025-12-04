Şemsiyenizi almadan binmeyin! İstanbul’da yağmayan yağmur metroya yağdı
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nu kullanalar tavandan sızan suyla karşılaştılar. Vatandaşlar metroda zor anla yaşarken biriken sular güvenlik görevlileri tarafından temizlendi.
İstanbul’un belli yerlerinde su kesintileri yaşanırken Vezneciler Metro İstasyonu ise “su”dan geçilmiyor.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından işletilen M2 Yenikapı–Seyrantepe–Hacıosman metro hattının Vezneciler İstasyonu'nda tavandan su aktığı görüldü.
Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerlemeye çalıştı.
Biriken suların, güvenlik görevlisi tarafından çekçekle temizlendiği gözlendi.