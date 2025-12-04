Bakan Memişoğlu: 160 ülkeden gelerek sağlık hizmeti alıyorlar Dünya Türkiye’ye geliyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak, sağlık alanındaki yatırımları incelemek için Çankırı'yı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, ziyaretleri kapsamında Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi. Daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısına katıldı. Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

TÜRKİYE BARIŞ ELÇİSİ

Partililere seslenen Bakan Memişoğlu, "30 senen önce hiç sesini çıkartmayan, ne denilirse yapan ülkemiz şu anda kendi söylediğini yaptırabilen, dünya politikasına yön verebilen, aynı zamanda da güvenilir, herkesin aracı barış elçisi olarak gördüğü bir ülke haline gelmiş durumda. Esasında bu her birimizin Sayın Cumhurbaşkanımımızın liderliğinde, büyük çabasıyla oldu. Bundan sonraki amacımız ülkemizi çok daha iyi seviyeler ulaştırıp hem teknoloji hem insan gücü hem de alt yapısıyla sadece kendisini değil, kendindeki dost ülkelerin kalkınmasını sağlayacak şekilde ön ayak olmak. Cumhurbaşkanımız, ‘Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değildir' diyor. Bu cümle önemli bir cümle. Bu cümleden yola çıkarak şunu bilmemiz gerekir; biz geçmişinde üç kıtada hüküm sürmüş, adaletle, barışla insanlığa hizmet etmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bunu unutmadan birbirimize sıkıca sarılarak, ayrıştırıcı taraflarımızı değil, birleştirici taraflarımızı ön tarafa çıkararak üreteceğiz ve çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

HİZMET KAPASİTEMİZ ÇOK YÜKSEK

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla ilgili de konuşan Memişoğlu, "Türkiye sağlıkla ilgili, özellikle son 25 senede, Cumhurbaşkanımız ve geçmiş bakanlarımız ve çalışanlarımızın büyük emeğiyle, sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yapan, her yere ulaştıran, aynı zamanda da dünyaya örnek olan, bunu da Kovid ve depremde gösteren bir yapıya kavuşmuş durumda. Çok net söylüyorum, 2024 senesinde 1 milyar 48 bin kez insana dokunan bir sağlık hizmetimiz var. Bugün bazı gelişmiş ülke diye düşündüğümüz ülkelerde insanlar, doktora ulaşmak için 6 ay bekleyebiliyorlar. Bizim ülkemizde her vatandaşın aile hekimi olduğu gibi bugün yatak kapasitesi olarak 220 binin üzerine çıkmış ve bu yataklardan birçoğunun tek kişilik, çift kişilik en üst sağlık alt yapısıyla hizmet ediliyor. Bunu başarmak çok zor bir iş. Bazılarının hayal edemediği hizmet kapasitesine Türkiye ulaşmış durumda. Şehir hastaneleri dünyanın örnek sağlık kurumlarından bir tanesi. O nedenle de biz bu sağlık hizmetlerini daha iyi sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

HER ŞEHİRDE SAĞLIK HİZMETİ

Çankırı'ya yapılan sağlık hizmetleri yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Memişoğlu, "Termal, ılıca, su altyapısı, sağlık altyapısı gibi her türlü insanımıza hizmet edecek girişimi yapıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz ikmal inşaatıyla beraber 2026'nın sonunda bitecek. 2026 sonu iddialı bir söylem. Bunu yapmak için elimizden geleni, Grup Başkanvekilimiz ile beraber yapacağız. Bu 400 yataklı hastanemizin yapılması ve şu an hizmet veren hastanemizle birlikte yatak kapasitesi 700'e ulaşacak. Bu eğitim ve araştırma hastanesi altyapısına kavuşacak. Eğitim ve araştırma gibi Çankırı'dan başka ile gitmeden insanımızın bütün sağlık hizmetini karşılayacak şekilde yapıya kavuşacak. İlçelerimizin birçoğunda hastanemiz oluşmuş durumda. Kızılırmak ve Ilgaz'daki yeni yapacağımız hastanelerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Çankırı'nın sağlık turizmi noktası haline gelmesini önemsediklerini kaydeden Memişoğlu, "Özellikle Kurşunlu'da bir termal tesis kurulmuş durumda. Biz bu tesisi Türkiye'de sağlık turizmi anlamında da öncelikli yerlerimizden birisi olarak tespit ettik. Sayın Grup Başkanvekilimiz çok çaba harcamış. Biz de bu çabanın karşılığı olarak orayı sağlık turizmi noktası olarak değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN DÜNYA TÜRKİYE’YE GELİYOR

Türkiye'nin sağlık hizmetleri noktasında önemli bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Bizler AK Parti'nin neferleri olarak çevrenizdeki insanlara Türkiye'nin sağlık alt yapısı ve insan gücü anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetlerine sahip olduğunu söyleyin. Çok net iddia ediyorum, Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden bir tanesi ve bunu örnek alan birçok ülke var. İnsanlar dünyanın 160 ülkesinden Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti almaya çalışıyor. Bundan 30 sene evvel bizim insanımız kalp ameliyatı için bile yurtdışına gidiyordu. Biz sağlıkta dünyanın en iyi hizmetini yapan ülke halindeyiz. Şimdi sağlık teknolojisi üretimini de gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.