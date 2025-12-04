Uğur Dündar tükürdüğünü yaladı: Saydırdığı Halk TV’ye kapağı attı

Türkiye medyasının tartışmalı figürlerinden Uğur Dündar, Sözcü gazetesinden atıldı. 13 yıllık macerasını noktalarken, bir dönem sırt çevirdiği ve ağır hakaretler saydırdığı Halk TV'ye sığınmayı tercih etti. Dündar'ın yeni durağının Halk TV olması, kamuoyunda büyük tepkiye ve şaşkınlığa neden oldu. Zira Dündar, daha önce sert eleştirilerle hedef aldığı ve bir daha kapısından girmeyeceği izlenimi verdiği bu kuruma geri dönmüş olması “tükürdüğünü yaladı” olarak yorumlandı.

Sözcü gazetesinden ayrıldığını duyuran gazeteci Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu. Müjdat Gezen, Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını duyurdu.

Gazeteci Uğur Dündar, 2012 yılından bu yana yazdığı Sözcü gazetesinden ayrıldığını açıkladı. Dündar’ın yeni adresini ise yakın dostu Müjdat Gezen duyurdu. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, “Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

HALK TV’YE SAYDIRIP GİTMİŞTİ, ŞİMDİ KAPAK ATTI

Uğur Dündar, bugün Sözcü’de yayımlanan veda yazısında 13 yıllık macerasını şu sözlerle anlattı:

Sözcü Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık.

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir. Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum. Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle..."