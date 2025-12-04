Çocuk katili ve soykırımcı Netanyahu’ya protesto! Katile af tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası kapsamında Tel Aviv’deki mahkeme binasına giderken protesto edildi. Affa karşı çıkan çok sayıda gösterici mahkeme binası önünde toplandı. Cumhurbaşkanlığı affı talebi, kamuoyunda ve siyasette tartışmalara neden oldu.

AFFA TEPKİLER BÜYÜYOR

Başbakanlık Ofisi, af talebinin Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un hukuk birimine sunulduğunu açıkladı. Talebin değerlendirilmesi amacıyla önce Adalet Bakanlığı’na gönderileceği, ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ndeki hukuk danışmanına iletileceği bildirildi. Süreç içinde farklı görüşlerin de alınması planlanıyor.

Affa karşı çıkan protestoculardan Elena Barzialy, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Tepki göstermek için buradayım. Netanyahu’nun affı talep etmesi kabul edilemez. İsrail’de hâlâ hukuk var” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANININ AF YETKİSİ

Uzmanlara göre, İsrail Cumhurbaşkanı’nın af yetkisi oldukça geniş ve bu yetki üzerinde sınırlı bir denetim bulunuyor. Af başvurusunun nasıl sonuçlanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

NETANYAHU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Binyamin Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak kayıtlara geçti. Dönemin Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı dosyada dava açılmasını istemişti. Suçlamalar arasında rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma bulunuyor.

İlk duruşma 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görülürken, Netanyahu 10 Aralık 2024’te ilk kez ifade vermek üzere Tel Aviv Bölge Mahkemesi’ne çıkmıştı.

Netanyahu, kamuoyunda "1000", "2000" ve "4000" dosyaları olarak bilinen davalarda rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.