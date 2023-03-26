Yunan bile durumun farkında: Muhalefet kazanırsa Türk savunma sanayisi durur
Türk savunma sanayii karşısında adeta çaresiz kalıp ezilen Yunanistan, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bel bağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimi kazanması durumunda Türkiye'nin savunma sanayi programlarını artıracağını belirten Yunan spiker İoannis Theodoratos, muhalefetin kazanması durumunda ise Türk savunma sanayisinin duracağını, Atina'nın Rafale ve F-16 Viper almasına gerek kalmayacağını söyledi.
Yunan Bluesky kanalının spikeri İoannis Theodoratos,14 Mayıs seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Muhalefeti destekleyen tavır içerisine giren Theodoratos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerine devam edeceğini belirterek, "Özellikle Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra bu programlar artarak devam edecektir" dedi.
Theodoratos, seçimi 6'lı koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde ise Türk savunma sanayinin duracağını belirtti.
Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde, Türkiye'nin filolarını yükseltmeyeceğini söyleyen Theodoratos, "Mayıs ayında kişisel değerlendirmem, eğer yanılmıyorsam burada tekrar görüşeceğiz. Seçimi muhalefet kazanırsa, bizim bir F-16 Viper almamıza gerek kalmayacaktır. Rafale (Fransız savaş uçağı) bile almamıza gerek kalmayacak. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir" ifadelerini kullandı.
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