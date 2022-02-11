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Gündem Yunan beslemeleri enselendi
Gündem

Yunan beslemeleri enselendi

Mehmetçik, ülke geneli ve sınır ötesindeki operasyonlarının yanı sıra başka ülkelere kaçmaya çalışan teröristlere de aman vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı, kaçmaya çalışan Yunan beslemesi FETÖ'cülerin yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 13:01:00 -
Yunan beslemeleri enselendi

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardaki emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Mehmetçik ülke geneli ve sınır ötesindeki operasyonlarının yanı sıra başka ülkelere kaçmaya çalışan teröristlere de imkan vermiyor.

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