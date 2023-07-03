Yunan basınından şok "Erdoğan" iddiası! Tüm dünya şaşkın

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelecek hafta NATO zirvesinde yapmaları planlanan görüşmenin ardından ikili temasların tekrar başlayacağını duyurmalarının beklendiğini belirtti.

Yunanitan'ın önde gelen Kathimeri gazetesinin İngilizce versiyonundan Manolis Kostidis, Ege ve Doğu Akdeniz'de sakin geçen son dönemin kararda etkili olduğunu ifade etti.

Manolis'e göre 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak zirvede gerçekleştirilmesi planlanan görüşme, Erdoğan'ın Miçotakis'i 25 Haziran'daki seçim zaferini kutlamak için aradıktan sonra planlandı. Miçotakis de Erdoğan'ı 28 Mayıs seçimlerini kazanması nedeniyle arayarak tebrik etmişti.

Habere göre toplantının "görece kısa sürmesi" ve Erdoğan ile Miçotakis'e dışişleri bakanlarıyla yakın danışmanlarının katılmaları bekleniyor.

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Kathimerini haberinde "ilk hedefin bütün sorunları çözmek olmayacağı, ancak Ankara'daki yetkililerin atılacak bazı adımların diyalog başlamadan atmosferi düzeltebileceğine inandığı" belirtildi.

Erdoğan, "Kendisiyle görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum" demişti.

Miçotakis'in 2022'nin Mayıs ayında ABD Kongresi'ndeki konuşmasında isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, "Sadece ortak stratejik öncelikleri değil, aynı zamanda ortak değerleri de paylaştığınız müttefiklerle çalışmanız önemlidir" demesi Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

Erdoğan, Miçotakis'in Kongre konuşmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisiyle görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa kurdursun. Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da herhalde ABD Miçotakis'in ağzına bakarak karar vermeyecektir."

Vilnius'taki görüşme, 2023'te seçim kazanan iki liderin bu polemikten bu yana yaptığı ilk görüşme olacak.