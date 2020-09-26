Yunan basınından gündemi sarsan iddia: Erdoğan'ın amacı bu

Türkiye'nin bölgedeki hamleleri Yunan medyasında gündem olmaya devam ediyor. Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye'nin birçok kez Yunan hava sahasını ihlal ettiğini ileri süren Yunan medyası "Şuan hava Türkler ihlallerinde düşük performans gösteriyorlar. Daha az ihlal yaşadığımız bir dönemdeyiz ve gerilimi azaltıyorlar. Aslında son zamanlarda hiç aşırı uçuş olmadı. Eylül ayında görebileceğimiz gibi 28 çarpışma ve 149 ihlal yaşadık ancak aşırı uçuş olmadı. Ağustos ayında ise 51 çarpışma yaşanırken 457 ihlal ve Yunan adaları üzeridne 6 uçuş gerçekleşti. Yani Türkler iddialarından az da olsa geri adım atmadan daha iyi bir yüz göstermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman dünyasının lideri ve Türklerin yeni "milli babası" olmak istediğini iddia eden Yunan medyası "Ve tabi ki Erdoğan Türkiye'yi büyütmek ve kendi liderliğinde yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmayı istiyor." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'ndeki statükoyu değiştirmek istediğini iddia eden Yunan medyası şöyle devam etti:

"Türkiye'nin amacı ne MEB yapmak ne de kıta sahanlığını sınırlamak. Amaçları "Doğu Ege" adalarını ele geçirmektir"

Yunanistan'ın Türkiye ile ortak bir zemin bulmasının zor olduğunu aktaran Yunan medyası, "Çünkü Türkler Lozan Antlaşması'nı değiştirmek istiyor. Bu noktada Lozan Antlaşması'nda değiştirebilecekleri ilk şey sınırlardır." ifadesini kullandı.