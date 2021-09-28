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Gündem Yunan basınından çarpıcı iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olacak
Gündem

Yunan basınından çarpıcı iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olacak

Yunan basını, Rusya'nın tek motorlu savaş uçağı "Su-75 Checkmate"in Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:45:00 -
Yunan basınından çarpıcı iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olacak

Yunan basını, Türkiye'nin Rus "Su-75 Checkmate" savaş uçaklarına yöneldiğini yazdı.

"Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı" deyip duyurdular

Yunan basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan kanalı CBS News'e verdiği röportajdaki "Şunu da bilmeleri gerekir ki artık eski Türkiye de yok. Bu Türkiye başka bir Türkiye. Savunma sanayisinde de biz her geçen gün daha ileri gidiyoruz, daha ileri gideceğiz. Ama yarın 'Niçin F-35'i almıyorsun?' diyemezler. Vermezsen almayız. O zaman biz daha başka kapılara da müracaat ederiz" açıklamalarına vurgu yaptı.

Yunan basını Rus yapımı "Su-75 Checkmate"in Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olduğunu iddia etti.

Yapılan haberde ayrıca Türkiye'nin ikinci parti S-400 için Rusya ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

star.com.tr

 

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