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Gündem Yunan basınından akılalmaz iddia: Türkiye'nin çatışmalarda parmağı var
Gündem

Yunan basınından akılalmaz iddia: Türkiye'nin çatışmalarda parmağı var

Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan çatışmalar Yunan basınına damgasını vurdu. Cepheden kaçan Ermenistan askerlerinin bölgede kahramanca bir direniş sergilediğini iddia eden Yunan basını akılalmaz bir şekilde bölgede yaşanan gerilimden Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:36:00 -
Yunan basınından akılalmaz iddia: Türkiye'nin çatışmalarda parmağı var

 yeniakit.com.tr 

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini ve askeri mevzilerini bombalaması sonrası karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Azerbaycan ordusu Türk SİHA'larının da desteğiyle birçok kritik noktayı ele geçirdi. Ermenistan ordusuna air çok sayıda tank, zırhlı araç ve hava savunma sistemi imha edildi. Neye uğradığını şaşıran ve cephede bozguna uğrayan Ermenistan ordusunda firarlar başladı.

Öte yandan bölgede yaşanan gelişmeler Yunan basınında da gündem oldu. Dağlık Karabağ bölgesinde şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirten Yunan medyası akılalmaz bir şekilde ateşkesi bozan tarafın Ermenistan olmasına rağmen Türkiye'yi suçladı.

"Türkiye'nin parmağı olması çatışmaları daha da gergin bir hale sürüklüyor" diyen Yunan medyası Ermenistan'a ait askeri araçların Türk F-16 savaş uçakları tarafından vurulduğunu iddia etti.

Azerbaycan ordusunun Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar ile Ermenistan ordusuna ölüm saçtığını aktaran Yunan medyası askerleri cepheden kaçan Ermenistan'ı kahraman gibi göstermeye çalışarak "Ermenistan için kalbi çarpanlar alınıp savaşa götürülüyor" ifadelerini kullandı.

Ermeniler kendi askerlerini zincire vuruyor

Öte yandan Yunan medyasının iddia ettiğinin aksine Ermenistan askerleri Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak istemiyor. Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Ermenistan askerleri cepheden kaçarak canını kurtarmanın derdine düştü. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın savaşmak istemeyen askerlerinin ayaklarını cepheden kaçmalarını engellemek için zincirledikleri ortaya çıkmıştı.

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