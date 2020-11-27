Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde birçok ülkenin askeri üs kurmak için yoğun mücadele ettiğini yazan Yunan medyası, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki etkisine dikkat çekti. Bölgenin jeostratejik noktalarının kontrolünü elinde tutan yabancı ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirten Yunan medyası, Türkiye'nin TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde 10.000 askerin eğitimini tamamlayarak Türkçe konuşacak bir Somali ordusu oluşturduğunu yazdı.

Star'ın haberine göre, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne erişim için büyük ve bölgesel güçler arasındaki rekabetin askeri üslerin oluşturulmasıyla daha fazla yoğunlaştığını belirten Yunan medyası bölgedeki ülkelerin stratejik adımlarına ilişkin çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

Türkiye, Afrika'da yerini aldı

Bölgenin jeostratejik noktalarının kontrolü ile ilgili gelişmeleri etkilemeye çalışan yabancı ülkeler arasında Rusya ve Türkiye'nin de yer aldığını belirten yazıda, ABD, Çin, Fransa, Japonya ve İtalya'nın Kızıldeniz'de askeri üslerinin olduğu altı çizildi. Analizde, "Türkiye ve Rusya, Amerika'nın Afrika kıtasında bıraktığı boşluğu doldurmanın yanı sıra diğer yabancı güçlerin etkisiyle de başa çıkmaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

"Rusya, Afrika'ya sızmaya çalışıyor"

Trump'ın Sudan kararı sonrası Rusya'nın askeri üs kurmak için harekete geçtiğini belirten yazıda, "Rusya jeopolitik çıkarlarını desteklemek için Afrika'ya sızıyor ve bu bağlamda Sudan'da bir askeri-deniz üssü kurmaya hazırlanıyor. Moskova'nın Sudan'da bir üs kurma hamlesi, Afrika'daki uluslararası gelişmelerin bir sonucudur. Rusya'nın bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Sudan'ı terörizme sponsorluk yapan ülkeler listesinden çıkaran yazıyı imzalandıktan sonra geldi. Anlaşma, Sudan'ın Rus üssünün inşası için 25 yıllık bir süre ve bedava arazi vereceğini öngörüyor. Sözleşmenin feshi, ancak taraflardan birinin diğer tarafa niyetini sürenin bitiminden en az bir yıl önce bildirmesi halinde gerçekleşebilir. Üssün kapasitesi dört savaş gemisinin yanaşmasına izin verirken, nükleer gemilerin de yanaşmasına izin verilecek. Ek olarak, askeri üssünde kalıcı olarak konuşlanmış Rus askerlerinin sayısı 300'ü geçmeyecek. Rusya ayrıca, üssün işletilmesi ve Rus savaş gemilerinin misyonları için gerekli silah, mühimmat ve teçhizatı Sudan limanları ve havalimanları yoluyla ithalat ve ihraç etme hakkını da elinde tutacak. Rus deniz üssünün korunması Sudan askeri kuvvetlerinin görevi olacak, havadan ve denizden korunması ise Rus askeri kuvvetleri tarafından yapılacak" denildi.

Somali'deki askeri üssü analiz ettiler

Rusya'nın daha önce Cibuti'de bir askeri üs kurma girişiminde bulunduğunu ancak çabaları başarısızlıkla sonuçlanınca yüzünü Sudan'a döndürdüğünü yazan Yunan medyası, Türkiye'nin Somali'deki askeri eğitimlerine dikkat çekti.

"Türkçe konuşan bir ordu kuruyorlar"

Analizde, "Türkiye, Somalili askerlerin eğitimini büyük bir askeri üs olan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde sürdürüyor. Yapım maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar. Askeri üssünde şimdiye kadar 2.500 Somali askeri eğitimlerini tamamladı. Hedef, Türkçe konuşacak bir Somali ordusu oluşturmak için 10.000 askerin eğitimini tamamlamak" ifadeleri yer aldı.