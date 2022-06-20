Yunan basını yazdı! İşte Miçotakis'in Türkiye planı

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye... Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceği iddiasını dile getirmeyi sürdüren Yunan basını Başbakan Miçotakis'in planını açıkladı.

Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile artarken Yunan basınından yeni iddialar geldi.

Dün ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi göstermiş ve açıklamasında skandal ifadelere yer vermişti.

'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan bakan sözlerine şöyle devam etmişti;

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'

Dendias'ın 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' sözlerinin ardından CNN Yunanistan 'Başbakan Miçotakis'in Türkiye planı'nı açıkladı.

CNN Yunanistan haberi birinci manşetinden okurlarına duyurdu. George Papaconstantinou imzalı haberde şu ifadeler yer aldı;

'Miçotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlığını, Yunanistan'ın güvenliği ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri inançla teşhir edecek.'

Bir başka Yunan gazetesi krizin çözümü için ABD ve Almanya’nın da devreye girdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan belgelerle gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay katılacağı NATO zirvesinde PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya konusu ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuları ele aldı. İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteği, Yunanistan'ın adalardaki ihlalleri de dosyada olacak.