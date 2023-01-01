Yunan basını uyardı! 'Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz'

Türkiye-Yunanistan gerginliğinin baş meselesi olan Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma iddiaları Yunan basınında da yer buldu.

Yunan gazetesinde yer alan haberde Atina'ya Türkiye uyarısı yapıldı. Haberde, Yunanistan hükümetinin 'sıkıcı televizyon kanalları' gibi olduğuna dikkat çekilerek "Yunanistan aynı peri masallarına devam ediyor" denildi.

Ayrıca Yunanistan'ın uluslararası alanda kabul edilmiş bir süreç olmadıkça asla böyle bir genişletme adımına da gitmeyeceğinden bahsedildi.

Haberde, "Yunanistan gerçekten böyle bir şeyi planlıyorsa bunu parlamentoya taşır. Partilere ve özellikle de yabancı büyükelçilere sunar. Böylece destek alır. Ancak böyle bir şey olmadı" denildi.

'Türkiye savaş sebebi sayabilir'

Haberin devamında Yunanistan böyle bir hamle yapması sonucunda Türkiye'nin bunu savaş sebebi sayılacağı söylendi. Haberde, "Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" uyarısı yapıldı.

Türkiye'den net tavır!

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma meselesini yeniden gündeme getirmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan konuyla ilgili sert tepki geldi.

Akar, "Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza 'unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu ise Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumaya devam ettiğini belirterek, Yunanistan'ın Ege'de değil 12, 1 mil dahi genişletmesine izin verilmeyeceği vurguladı.

Çavuşoğlu, "Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" ifadelerini kullandı.