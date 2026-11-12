Ticaret Bakanlığı Kabe, Medine, Uhud kokusu adı altında manevi değerlerin istismarına 'dur' dedi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "E-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerin tanıtımlarında Kabe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa, Uhud ve benzeri toplumumuzun manevi değer atfettiği unsurların ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi."

"Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, bu ifadelerle ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirilerek ilgili reklamların mevzuata aykırı olduğuna karar verildi. 2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesi ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca reklamları durdurma kararı verildi. Manevi değerlerimiz, ticari kazanç uğruna istismar edilemez."