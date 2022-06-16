Yunan basını duyurdu: Onyekuru İstanbul'a geliyor...

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yunan basınından bu bağlamda çarpıcı bir iddia geldi. Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için girişimlere başladığı belirtildi.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör değişimi için çalışmalarını sürdürürken; transferler için de harekete geçildi.

ONYEKURU YENİDEN GÜNDEMDE!

Galatasaray'da Ryan Babel ve Feghouli'nin ayrılığı sonrası önemli hedeflerden biri kanatlarda oynayabilecek bir isim. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, Yunanistan'da Olimpiakos forması giyen eski oyuncusu Onyekuru'yu gündemine aldı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Galatasaray Nijeryalı oyuncu için Olimpiakos'lu yöneticilerle görüşmelere başladı.

YUNANİSTAN'DA BEKLENTİLERİ KARŞIYALAMADI!

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibinde 27 maça çıkan Onyekuru, 1 gol 1 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Nijeryalı yıldız Galatasaray formasını 71 kere giymiş ve 22 gol 22 asistle dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu.