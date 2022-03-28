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Dünya Yunan basını Atina hükümetini yerden yere vurararak itiraf etti: Türkiye başardı
Dünya

Yunan basını Atina hükümetini yerden yere vurararak itiraf etti: Türkiye başardı

Rusya ile Ukrayna'yı İstanbul'da masaya oturtan Türkiye'nin savaşa dair doğru politikası Yunanistan'da büyük ses getirdi. Yunan basını Atina yönetiminin dış politikada etkisiz kaldığını duyurarak Ankara'ya övgüler dizdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 14:48:00 -
Yunan basını Atina hükümetini yerden yere vurararak itiraf etti: Türkiye başardı

Rusya-Ukrayna savaşında müzakere süreci için barış masasının Türkiye'de kurulması Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin kriz sırasında izlediği politika ile Yunan hükümetinin yaklaşımı kıyaslandı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul toplantısı, Yunan basınının gündeminde.

Türkiye'nin kriz sırasında izlediği politika ile Yunan hükümetinin yaklaşımı kıyaslandı.

Miçotakis hükümetinin Ukrayna savaşında izlediği dış politika sert sözlerle eleştirildi.

Yunanistan’ın önde gelen televizyonlarından SKAI konuya ilişkin İstanbul muhabirine bağlandı.

"Yunan hükümeti dış politikada etkisiz kaldı"

Yunan sunucu, “Türkler şunu başardı. Bu gerçek çocuklar. Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki müzakerelerin Türkiye'de olmasını başardılar" dedi.

Yayın sırasında krizde barışçıl çözüm için Türkiye’nin ciddi bir diplomatik rol oynadığı vurgulandı.

Türkiye’nin arabuluculuk rolünü üstlenerek etkin siyaset izlediğine dikkat çekildi.

Yunan hükümetinin de, dış politikada etkisiz kaldığına işaret edildi.

"Yunanistan kendini tuzağa mı düşürdü?"

Hellas Journal gazetesi, “Acaba Yunanistan Ukrayna konusunda kendini kötü bir şekilde tuzağa mı düşürdü?” başlıklı makalede, Yunan hükümetinin dış politikasını eleştirdi.

Makalede, "Uluslararası diplomaside her zaman Türkiye gibi ‘akıllı tarafsızlar’ vardır. Bir de ‘faydalı akılsızlar’…" ifadesi kullanıldı.

Rusya karşıtı politikasıyla Miçotakis hükümetinin ikinci kategoride yer aldığı belirtildi.

Rusya karşıtı dış politika ile Yunanistan’ın, Rusya’nın düşman ilan ettiği ülkelerarasında yer aldığı, bunun ileride daha büyük sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

Newsbreak haber sitesi de, “Türkiye Ukrayna'da garantör güçken, Atina, Üsküp ile Tiran'ın hizmetkarı” ifadesini kullandı.

Haberde, Ankara’nın Amerikan ve Rus parası için bir varış noktası haline geldiği, Fransa ve İtalya ile eşit muhatap olduğu ifade edildi.

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