0553 313 94 23

Yunan başbakana sert tepki: Babası Türkiye'nin müdahalesi sonrası ülkesine döndü

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye ve Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Tatar, "Miçotakis unutmasın ki cunta idaresinden kaçan babası, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan'a dönebilmiştir" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 13:37
Yunan başbakana sert tepki: Babası Türkiye'nin müdahalesi sonrası ülkesine döndü

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir" sözüne bu kez yazılı yanıt verdi, "Unutmasın ki cunta idaresinden kaçan babası, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan'a dönebilmiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in dün Kıbrıs'ı ziyaretindeki Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a ilişkin açıklamalarına yazılı cevap verdi.

Tatar, Miçotakis'in yurt dışına ilk ziyaretini yaptığı Kıbrıs'ta söylediklerinin, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs'la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı: "Miçotakis, 'Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir' derken tarihi gerçekleri göz ardı ediyor.

Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe ve Kıbrıs Türk Halkı'nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a geldiğini inkara kalkışıyor ama boşuna gayret gösteriyor."

"Cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan'a dönebildi"

Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Miçotakis unutmasın ki cunta idaresinden kaçan babası eski Yunan Başbakanlarından Konstantin Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan'a dönebilmiştir. Yunanistan'ın yeni başbakanının diğer bir iddiasına göre 'Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yoktur.'

Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ise Miçotakis'in aksine 'Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizim için yegane güvencedir. Biz bunun dışındaki bir sisteme asla güvenmeyiz. Türkiye'nin garantörlüğünün modası geçmedi. Tam tersine bugün Kıbrıs’ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa bu Türkiye’nin garantisi sayesindedir' diyor.

Dolayısıyla, Yunanistan'ın Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarma istemi art niyetli olduğu kadar Kıbrıs Türk halkının beklentileri ile asla örtüşmemektedir."

Tatar, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tehdide kalkışan, gerekirse güç kullanabileceklerini ima eden ve AB'yi yardıma çağıran Yunanistan ve Rum tarafının, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaktan uzak tutmasının mümkün olmayacağını bilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:37
  1. Yunanistan
  2. Kiriakos Miçotakis

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar43 dk önce
    yani bunada biz baktık. rabbim bize ne büyük bir lutuf verdi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

GÜNCELLEME - Pendik'te araca saldırıya ilişkin dava
  1. GÜNCELLEME - Pendik'te araca saldırıya..
  2. ABD sermayesi Fox istismarcı kadınlara..
  3. Konya - Bosna Hersek kardeşliği büyüyor
  4. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki..
  5. Öğrencilere tarih ve doğa yolculuğu
  6. Ağız ve diş bakımında nerelerde hata..
  7. TIR zırhlı polis aracına çarptı: 2..
  8. ’Aironn Fan Test Laboratuvarı’..
  9. Spot piyasada elektrik fiyatları
  10. Belediye işçi alımları! Belediye iş..
  11. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
  12. Çocuklar sağlık taramasından geçti
  13. Deprem simülasyon merkezinde eğitimler..
  14. Bayanlardan Özgecan Kültür Merkezi’ne..
  15. UEDAŞ’tan Kızılay’a tam destek
  16. Çiftlikte çıkan yangında mutfak kısmı..
  17. Beyazgül yerel yönetimlerle bir araya..
  18. 3. Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar..
  19. Map The Gap projesi hekaton etkinliği
  20. Banka personeline su tabancasıyla..
  21. UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a..
  22. “Aşrı” ses getirmeye devam ediyor
  23. Sarıgöl Ovası’nda üzüm türleri çoğaldı
  24. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
  25. Eski MHP'li isimden, Ali Babacan'ın..
  26. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
  27. Yılın ilk antepfıstığına GTB’den altın..
  28. UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
  29. Kuşlar beton mikserine yuva yaptı,..
  30. Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

Günün Karikatürü

30 Temmuz 2019
Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!