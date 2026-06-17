AP, CHP'nin yolsuzluklarını sahiplendi

Avrupa Parlamentosu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada "Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB’nin genişleme politikasının yeniden ivme kazandığı bir dönemde Türkiye’nin demokratik reform eksikliği nedeniyle bu fırsat penceresini kaçırdığı sonucuna vardı. Çarşamba günü kabul edilen kararda 381 lehte, 107 aleyhte oy kullanılırken, 171 üye çekimser kaldı." ifadeleri yer aldı.

AP'nin sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'ye ilişkin Avrupa Birliği katılım sürecini etkileyen "temel eksikliklerin giderilmediği" belirtildi. AP'nin açıklaması şöyle devam etti: "

"Türk hükümetine hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokratik standartlar, basın özgürlüğü ve diğer temel özgürlükler alanlarında süregelen eksiklikleri gidermesi, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulundu. Parlamento, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs gibi AB üyesi ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmeyi sürdürmesini üzüntüyle karşıladı. Raporda ayrıca diğer AB kurumlarının ve birçok üye devletin bu gelişmelere sınırlı tepki göstermesi eleştirildi; Türkiye’de demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğünün savunulması için daha güçlü bir tutum almaları istendi."

CHP'nin yolsuzluklarını bir kez daha sahiplendi

AP, bu skandal kararla CHP'nin yolsuzluklarını bir kez daha sahiplenmiş oldu.7

Dışişleri'nden jet hızında tepki

Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri Bakanlığından jet hızında tepki geldi.

Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk yargısı hiçbir dış aktörün müdahalesine açık değildir" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle: