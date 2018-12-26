Yunan bakanlığına 'Türk hacker' şoku!

Türk hackerler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresini hackledi. Hackerler siteye, "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" mesajını yazdı.

Türk hackerler, Yunan Savunma Bakanının Türkiye yönelik son günlerde yaptığı bir takım açıklamalara, Türk hackerler tarafından siber saldırıyla karşılık verildi. Cyber-Warrior Akıncılar Tim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Yunan güvenlik kuvvetlerinin göçmenlere karşı tutumunun da etkili olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının mail sisteminde birçok belgeyi ele geçirdiler

Yapılan siber saldırılarda ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresi hacklendi. Siteye giriş yapan kullanıcılar ise "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" yazısını gördü.

"Yunanistan'a olan saldırılarımız devam edecektir"

Hackerler tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'a yapılan saldırılar devam etmektedir. Birçok medya kuruluşu da hedefimizdedir. Yunanistan hükümeti, bu şekilde siyaset yapmaya devam ettiği takdirde Yunanistan'a olan saldırılarımız devam edecektir" şeklinde ifadelere yer verildi.