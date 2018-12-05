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Yunan bakanlığın sistemi çöktü

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ana bilgisayar sisteminde bir arıza meydana geldiği, 2005'ten bu yana tüm elektronik yazışmaların silindiği belirtildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:43
Yunan bakanlığın sistemi çöktü

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının ana bilgisayar sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle bakanlığın 2005'ten sonraki tüm elektronik yazışmalarının silindiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bakanlığın bilgisayarlarının bağlı bulunduğu sabit diskte (hard disk) patlama meydana geldi.

Arızaya patlama neden oldu

Patlamanın neden olduğu arıza nedeniyle aralarında gizli yazışmaların da bulunduğu 2005’ten sonraki tüm elektronik postalar silinirken, geri yükleme çabaları ise başarısız oldu.

Yüksek maliyet gerekçesiyle reddedildi

Yunan basınında yer alan haberlerde, Dışişleri Bakanlığının bilgisayarlarındaki patlamanın bakımsızlık yüzünden yaşandığı belirtilirken, bir süre önce ana bilgisayar sisteminde bakım yapılmasının kararlaştırıldığı ancak yüksek maliyet gerekçesiyle daha sonra bundan vazgeçildiği ileri sürüldü.

Haberlerde, arızadan sonra Dışişleri Bakanlığına elektronik yazışmaları depolamak için 150 bin avroluk yeni cihazlar satın alındığı duyuruldu.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:43
  1. Yunanistan
  2. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
  3. bilgisayar sistemi
  4. patlama

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    yunanistan göstermelik kağıttan devlet. arkasında yahudiler abd ısrael var kullanıyorlar. ellerinde tutuyorlar bir gün lazım olur diye. nitekim bize karşı hem egede hemde kıbrısta cephe almış durumdalar. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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