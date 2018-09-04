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Yunan Bakan Türk jetlerinin sesini duyunca panikledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı İzmir'de bir araya geldi. Bu sırada açılış İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümü için 9 Eylül'de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de salonda yankılandı. Konuk Bakanın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 14:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, konuk bakanı İzmir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye ve Yunanistan'ın coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülke olarak iki büyük medeniyeti temsil ettiğine dikkati çekti.

"ENDİŞELENMEYİN"

Konuk Bakan'a gülümseyerek 'endişelenmeyin' dedi

Açılış töreni sırasında İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümü için 9 Eylül'de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de salona ulaştı. Konuk Bakanın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:50
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Nikos Kocias
  3. İzmir
  4. savaş jetleri

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