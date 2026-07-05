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Teknoloji Teknoloji devinin planı ortaya çıktı! Çift kameralı iPhone Air 2 tasarımıyla ezber bozmaya geliyor!
Teknoloji

Teknoloji devinin planı ortaya çıktı! Çift kameralı iPhone Air 2 tasarımıyla ezber bozmaya geliyor!

Yeniakit Publisher
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Teknoloji devinin planı ortaya çıktı! Çift kameralı iPhone Air 2 tasarımıyla ezber bozmaya geliyor!

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı telefon modeli iPhone Air 2'nin tasarım ve teknik detayları ortaya çıktı. FPT isimli YouTube kanalının paylaştığı bilgilere göre şirket, ilk modelde tek kamera kullanılmasına yönelik gelen eleştirileri dikkate alarak yeni cihazda çift kamera kurulumuna yer verecek.

Yeni modelde, 48 megapiksellik ana kameranın yanı sıra 48 megapiksellik ultra geniş açı kamerasının kullanılması bekleniyor. Cihazın arka kısmına ikinci bir kameranın eklenebilmesi için Face ID donanımının küçültüleceği ve böylece ekrandaki Dinamik Ada'nın da daha minimal bir tasarıma kavuşacağı belirtiliyor. Titanyum kasaya sahip olması beklenen telefonun kalınlığı ise 5,6 mm olacak.

Face ID küçülüyor

İncecik bir gövdeye üst düzey teknolojileri sığdırmak tam bir mühendislik cambazlığı gerektiriyor. Apple, ilk modeldeki tek kamera kısıtlamasını aşmak için bu kez dahiyane bir yola başvurmuş ve Face ID modülünü küçültmüş.

Evet, ön taraftaki o meşhur sensör alanı daralıyor ve böylece arka tarafta ikinci bir 48 MP ultra geniş açılı kamera için yer açılıyor.

 

Güçlü donanım ve A20 Pro işlemciyle gelecek

Teknik özellikleri de sızan iPhone Air 2; 6,55 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak olan telefonda 18 megapiksellik bir ön kamera yer alacak.

Cihazın tanıtım tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sektör kaynakları iPhone Air 2'nin 2027'nin ilk aylarında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını öngörüyor. Mevcut iPhone Air modelinin Türkiye'de 107.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığı göz önüne alındığında, gelişmiş özelliklerle gelecek olan iPhone Air 2'nin 110.000 TL civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: webtekno.com

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