Almanya’da yeni furya başladı! Volkswagen’den sonra Continental de satışa çıktı

Alman sanayisinde mali baskı, dev şirketleri yeniden yapılanmaya zorluyor. Volkswagen’in Everllence’ın yüzde 51’lik hissesi için 7,4 milyar euroluk satış planının ardından Continental AG de endüstriyel faaliyetlerinden çıkma kararı aldı.

ContiTech için anlaşma sağlandı

Continental, ContiTech endüstriyel biriminin özel sermaye şirketi Lone Star Fonları’na satışı konusunda el sıkıştı. Anlaşmanın büyüklüğü 4 milyar euro olarak açıklanırken, ilerleyen yıllardaki performansa bağlı olarak 250 milyon euroya kadar ek ödeme yapılabileceği belirtildi. Satış tamamlandığında Continental’in yaklaşık 3,1 milyar euro nakit gelir elde etmesi bekleniyor. Nihai tutar, işlem kapanışındaki düzenlemelere göre netleşecek.

Gelir borç ve hissedarlar için kullanılacak

Continental, satıştan gelecek kaynağı öncelikle finansal borçlarını azaltmak için kullanmayı planlıyor. Şirket daha sonra yaklaşık 2,5 milyar euroyu özel temettü, hisse geri alımı ya da iki yöntemin birlikte uygulanmasıyla hissedarlarına dağıtmayı hedefliyor.

Lastik işine odaklanacak

ContiTech satışının tamamlanması için rekabet otoritelerinden onay alınması gerekiyor. Sürecin 2026 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Continental, bu adımla stratejik dönüşüm sürecini tamamlayarak endüstriyel faaliyetlerden çekilecek ve bundan sonraki dönemde ana iş kolu olan lastik üretimine odaklanacak.