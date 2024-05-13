Yunan bakan ateşle oynuyor! Erdoğan’ın sondaj gemisi Girit’in güneyinde ne yapacak Batıracak mısınız? Erdoğan’ın başını belaya sokmalıyız
Şu anda sosyal medyada yayılan bir görüntü ortalığı karıştıracak gibi görünüyor. Yunanlı bakan parlamentodaki yapmış olduğu konuşmada Türkiye hakkında ağır ithamlarda bulundu.
Yunan milletvekillerine Türkiye’nin süper bir güç olmasından duyduğu rahatsızlığı anlatan Yunanlı bakan.
Türkiye’nin süper güç olmasına biz hatalarımızla izin veriyoruz. Erdoğan’ın sondaj gemisi Girit’in güneyinde. Hükümet ne yapacak? Batıracak mı? Diye milletvekillerini tahrik etti. “Erdoğan’ın başını belaya sokmalıyız” diyen bakanın ateşle oynadığı sözler videoda…
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