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Dünya Yunan bakan Almanya'ya ağladı! "Bunları vermeyin, Türkiye ile başa çıkamıyoruz"
Dünya

Yunan bakan Almanya'ya ağladı! "Bunları vermeyin, Türkiye ile başa çıkamıyoruz"

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:10:00 -
Yunan bakan Almanya'ya ağladı! "Bunları vermeyin, Türkiye ile başa çıkamıyoruz"

Die Welt gazetesinde yer alan bilgiye göre; Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep eden Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman mevkidaşına ülkesinde bu denizaltılardan dört tane olduğunu ve bu sayede Güneydoğu Akdeniz ve Ege'de stratejik avantajın kendilerinde olduğunu iddia etti.

Dendias Türkiye'ye de denizaltı verilmesi halinde bu dengenin olumsuz yönde bozulacağını ileri sürdü.

Dendias ayrıca verdiği röportajda Almanya'nın Türkiye olan yumuşak tavrının sonuç vermediğini, bu yaklaşımın başarısız olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Almanya'nın Türkleri sakinleştirmeye çalışma politikası başarısız oldu. Oruç Reis gemisinin devam eden faaliyetleri bunun kanıtı. Biz tam da bu nedenle Avrupa Konseyi'ne uluslararası hukuku ihlal etmesi halinde sonuçları olacağına ve Türk ekonomisine yönelik yaptırımlar içereceğine dair Türkiye'ye net mesaj verilmesi çağrısında bulunduk."

Dendias eğer denizaltılar verilirse 'Türklerin elindeki Alman silahlarıyla' tehdit altında kalacaklarını kaydetti.

Ankara'nın 214 tipi denizaltılardan 6 adet sipariş verdiği biliniyor.

Kaynak: Euronews 

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